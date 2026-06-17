Zwiększa się efektywność zagospodarowania ujętego kopalnianego metanu

Efektywność odmetanowania złoża węgla kamiennego w Polsce od lat kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. pomiędzy 37 proc. , a 41 proc. W 2025 r. wyniosła 37,5 proc. - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Efektywność odmetanowania złoża węgla kamiennego w Polsce od lat kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. pomiędzy 37 proc. , a 41 proc. W 2025 r. wyniosła 37,5 proc. - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

W 2025 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 616,2 mln metrów sześciennych metanu (metanowość bezwzględna), z czego 230,8 mln udało się ująć.

Średnia efektywność zagospodarowania ujętego metanu w 2025 r. wyniosła 85,4% (o 16,0% więcej niż w roku 2024). Podkreślić trzeba relatywnie wysoki, nienotowany od kilkudziesięciu lat, udział zagospodarowania metanu przez stacje odmetanowania – przy praktycznie porównywalnej ilości jego pozyskiwania.

Fakt ten może świadczyć o podjęciu przez przedsiębiorców działań, umożliwiających zwiększenie gospodarczego wykorzystania tego gazu - wylicza WUG..

Ilość metanu wyemitowana w 2025 r. do atmosfery szybami wentylacyjnymi oraz ze stacji odmetanowania (niewykorzystana część) wyniosła łącznie około 419,1 mln metrów sześciennych.