Górnictwo

Zwiększa się efektywność zagospodarowania ujętego kopalnianego metanu

Efektywność odmetanowania złoża węgla kamiennego w Polsce od lat kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. pomiędzy 37 proc. , a 41 proc. W 2025 r. wyniosła 37,5 proc. - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

17 czerwca 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Stacja odmetanowania w kopalni Brzeszcze

fot: Tauron

Efektywność odmetanowania złoża węgla kamiennego w Polsce od lat kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. pomiędzy 37 proc. , a 41 proc. W 2025 r. wyniosła 37,5 proc. - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

W 2025 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 616,2 mln metrów sześciennych metanu (metanowość bezwzględna), z czego 230,8 mln udało się ująć.

Średnia efektywność zagospodarowania ujętego metanu w 2025 r. wyniosła 85,4% (o 16,0% więcej niż w roku 2024). Podkreślić trzeba relatywnie wysoki, nienotowany od kilkudziesięciu lat, udział zagospodarowania metanu przez stacje odmetanowania – przy praktycznie porównywalnej ilości jego pozyskiwania. 

Fakt ten może świadczyć o podjęciu przez przedsiębiorców działań, umożliwiających zwiększenie gospodarczego wykorzystania tego gazu - wylicza WUG..

Ilość metanu wyemitowana w 2025 r. do atmosfery szybami wentylacyjnymi oraz ze stacji odmetanowania (niewykorzystana część) wyniosła łącznie około 419,1 mln metrów sześciennych.

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