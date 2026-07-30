Górnictwo

Postaw na kwalifikowanego dostawcę węgla. PGG zachęca klientów

Lato to czas dużego zainteresowania zakupami węgla na sezon grzewczy. Polska Grupa Górnicza radzi klientom, by skorzystali z usług Kwalifikowanych Dostawców Węgla.

Robert Passia

Robert Passia

30 lipca 2026, 12:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

PGG przypomina klientom o Kwalifikowanych Dostawcach Węgla.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Lato to czas dużego zainteresowania zakupami węgla na sezon grzewczy. Polska Grupa Górnicza radzi klientom, by skorzystali z usług Kwalifikowanych Dostawców Węgla.

Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW) to oficjalna sieć firm, którzy współpracują z Polską Grupą Górniczą, aby ułatwić klientom indywidualnym odbiór zakupionego surowca. Sieć działa od 2022 roku, gdy spółka ogłosiła nabór dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Zastąpiły one autoryzowane składy węgla i stały się oficjalnym kanałem dystrybucji PGG. Musiały przy tym spełnić szereg wymogów, m. in. posiadać ubezpieczone składy, zaplecze transportowe czy zalegalizowane wagi.

Cała transakcja zakupu węgla odbywa się oficjalnie przez sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej. Klient wskazuje tam Kwalifikowanego Dostawcę Węgla, do którego zamówiony opał zostanie przewieziony z kopalni. Stamtąd można go odebrać osobiście lub zlecić dostawcy dowóz węgla pod dom.

- Wybierając KDW zyskujesz pewne pochodzenie produktu, wsparcie osób znających ofertę PGG i wygodną realizację zamówienia blisko domu – informuje klientów spółka.

Na stronie Polskiej Grupy Górniczej znajduje się lista Kwalifikowanych Dostawców Węgla działających w poszczególnych województwach. Od początku działania sieci do ponad pół miliona gospodarstw domowych trafiło już około 4,5 mln ton opału.

O tym, jak wygląda aktualny harmonogram realizacji zamówień węgla w Polskiej Grupie Górniczej pisaliśmy TUTAJ. 

 

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