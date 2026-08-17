Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie, iż 17 sierpnia zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu o udzielenie pożyczki.

W marcu zgodzono się na ustanowienie zabezpieczeń na majątkach kopalń Budryk i Borynia w związku z przedwstępną umową sprzedaży

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie, iż 17 sierpnia zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu o udzielenie pożyczki.

Z komunikatu opublikowanego przez JSW 17 sierpnia wynika, że zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do ARP wniosku o udzielenie spółce pożyczki do kwoty 1,066 mld zł.

Jak informuje spółka, planowane finansowanie miałoby zastąpić realizowaną dotychczas transakcję sprzedaży na rzecz ARP akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych, objętą umową przedswstępną. Proponowana kwota pożyczki odpowiada łącznej wstępnej cenie sprzedaży akcji PBSz i udziałów JZR określonej w umowie przedwstępnej.

- Środki z pożyczki miałyby zostać przeznaczone na finansowanie działalności spółki w okresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, których celem jest obniżenie kosztów działalności oraz optymalizacji funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW – można przeczytać w komunikacie.

Jak zaznacza JSW, złożenie wniosku nie przesądza udzielenia spółce pożyczki przez ARP.

- Możliwość udzielenia pożyczki oraz jej ostateczne warunki będą uzależnione w szczególności od wyników dalszych analiz finansowych i prawnych prowadzonych przez ARP, uzgodnienia dokumentacji finansowania oraz uzyskania wymaganych zgód, w tym zgód instytucji finansujących spółkę - podkreśla JSW.

Przypomnijmy. W marcu Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych.

Przedmiotem umowy było zbycie akcji PBSz reprezentujących 95,81 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 95,81 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy PBSz, a także udziałów JZR reprezentujących 59,39 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 59,39 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników JZR na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274 400 000 zł, zaś za udziały JZR na 791 600 000 zł. W marcu poinformowano też, że ARP zapłaci 400 mln zł zaliczki m.in. na działalność operacyjną oraz na zapłatę wynagrodzeń.

31 marca odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW. Zgodzono się wówczas na ustanowienie zabezpieczeń na majątkach kopalń Budryk i Borynia w związku z przedwstępną umową sprzedaży.

Tymczasem niespełna miesiąc temu Jastrzębska Spółka Węglowa i Agencja Rozwoju Przemysłu zawarły aneks nr 2 do umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładach Remontowych na rzecz ARP. Na jego mocy zmianie ulega data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r.

Z kolei pod koniec ubiegłego tygodnia JSW podała, że minister energii wydał decyzję o odmowie zwrotu nadpłaty z tytułu składki solidarnościowej dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Stwierdził, że wniosek jest niezasadny. Zarząd spółki zamierza skorzystać z przysługującego prawa do wniesienia środków ochrony prawnej. Sprawa dotyczy 1,6 mld zł zapłaconych przez Jastrzębską Spółkę Węglową w latach 2023–2024 w ramach tzw. składki solidarnościowej.

W komunikacie z 17 sierpnia JSW dodaje, że będzie informowała o dalszych istotnych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



