Przeniesienie regulacji dotyczących składowania odpadów pod ziemią z rozporządzenia do Prawa geologicznego i górniczego, a także ich uaktualnienie - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który został we wtorek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ustawy projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przeniesienie regulacji dotyczących składowania odpadów pod ziemią z rozporządzenia do Prawa geologicznego i górniczego, a także ich uaktualnienie - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który został we wtorek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ustawy projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że jego celem jest uniknięcie powstania luki prawnej w wyniku wygaśnięcia 28 października 2026 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów oraz doprecyzowanie i uaktualnienie obowiązujących zasad podziemnego składowania odpadów.

W projekcie zawarto regulacje, które dotychczas objęte były rozporządzeniami

Dodatkowo zaproponowano usunięcie z Prawa geologicznego i górniczego przepisu, który zezwalał na nieselektywne składowanie odpadów w podziemnych składowiskach. Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt co do zasady przenosi przepisy z rozporządzenia w sprawie podziemnych składowisk odpadów do Prawa geologicznego i górniczego - w szczególności procedury dopuszczenia odpadów na składowiska.

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców w związku ze składowaniem odpadów pozostają bez zmian, "jednak zmienia się nieco ich treść". Jak wyjaśniono, zmiana treści tych obowiązków wynika z konieczności ich uaktualnienia, m.in. w związku z przepisami wdrażającymi unijną dyrektywę w sprawie składowania odpadów.

Przykładowo, zmienia się okres trwania fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej podziemnego składowiska odpadów w ten sposób, że granicą między tymi fazami nie będzie dzień uzyskania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji na podziemne składowanie odpadów, tylko dzień zakończenia likwidacji zakładu górniczego.