Górnictwo

Resort doda przepisy dotyczące podziemnych składowisk do Prawa geologicznego i górniczego

Przeniesienie regulacji dotyczących składowania odpadów pod ziemią z rozporządzenia do Prawa geologicznego i górniczego, a także ich uaktualnienie - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który został we wtorek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ustawy projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pap

29 września 2026, 16:02
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nowe przepisy dotyczące składowania odpadów

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przeniesienie regulacji dotyczących składowania odpadów pod ziemią z rozporządzenia do Prawa geologicznego i górniczego, a także ich uaktualnienie - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który został we wtorek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ustawy projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że jego celem jest uniknięcie powstania luki prawnej w wyniku wygaśnięcia 28 października 2026 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów oraz doprecyzowanie i uaktualnienie obowiązujących zasad podziemnego składowania odpadów. 

W projekcie zawarto regulacje, które dotychczas objęte były rozporządzeniami 

Dodatkowo zaproponowano usunięcie z Prawa geologicznego i górniczego przepisu, który zezwalał na nieselektywne składowanie odpadów w podziemnych składowiskach. Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt co do zasady przenosi przepisy z rozporządzenia w sprawie podziemnych składowisk odpadów do Prawa geologicznego i górniczego - w szczególności procedury dopuszczenia odpadów na składowiska. 

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców w związku ze składowaniem odpadów pozostają bez zmian, "jednak zmienia się nieco ich treść". Jak wyjaśniono, zmiana treści tych obowiązków wynika z konieczności ich uaktualnienia, m.in. w związku z przepisami wdrażającymi unijną dyrektywę w sprawie składowania odpadów. 

Przykładowo, zmienia się okres trwania fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej podziemnego składowiska odpadów w ten sposób, że granicą między tymi fazami nie będzie dzień uzyskania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji na podziemne składowanie odpadów, tylko dzień zakończenia likwidacji zakładu górniczego.

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