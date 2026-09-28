Program naprawczy ma zapewnić Grupie JSW długoterminową poprawę rentowności, bezpieczeństwo płynności finansowej oraz dostosowanie skali działalności do warunków rynkowych i operacyjnych. Zakłada zarówno działania stabilizujące sytuację finansową w krótkim terminie, jak i rozwiązania, które mają trwale poprawić efektywność działalności Grupy JSW.

Program naprawczy ma zapewnić Grupie JSW długoterminową poprawę rentowności, bezpieczeństwo płynności finansowej oraz dostosowanie skali działalności do warunków rynkowych i operacyjnych. Zakłada zarówno działania stabilizujące sytuację finansową w krótkim terminie, jak i rozwiązania, które mają trwale poprawić efektywność działalności Grupy JSW.

Zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęły „Program Naprawczy JSW SA na lata 2026-2035 z uwzględnieniem spółek zależnych”. Dokument obejmuje kompleksowy plan działań dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania JSW i jej Grupy Kapitałowej. Program łączy działania krótkoterminowe, których celem jest zapewnienie płynności finansowej spółki w okresie przygotowywania i wdrażania zmian strukturalnych, z inicjatywami długoterminowymi, ukierunkowanymi na trwałą poprawę efektywności operacyjnej i rentowności. Istotna część działań jest już wdrażana, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane - informuje spółka w komunikacie.

Wśród najważniejszych elementów programu znajdują się m.in. działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych, optymalizacja kosztów operacyjnych, dostosowanie poziomu zatrudnienia oraz katalog inicjatyw związanych z poprawą efektywności w kluczowych obszarach działalności Grupy.

- Program naprawczy to konkretny plan, który wyznacza kierunek działań prowadzących do trwałej poprawy sytuacji JSW. Istotna część przewidzianych w nim inicjatyw została już wdrożona, ograniczamy koszty, poprawiamy efektywność, dostosowujemy zatrudnienie i prowadzimy działania służące zapewnieniu stabilnego finansowania. Przed nami konsekwentna realizacja dziesiątek kolejnych inicjatyw obejmujących wszystkie kluczowe obszary działalności JSW. To wymaga odpowiedzialności, dobrej współpracy i zaangażowania całej organizacji. Nasz cel jest jasny, trwale poprawić sytuację spółki i stworzyć warunki do jej stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju, niezależnie od zmiennych i wymagających warunków rynkowych - powiedział Bogusław Oleksy, prezes JSW .

Jak będzie kształtować się produkcja węgla?

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 roku do 14 mln ton w 2029 roku. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. Jednocześnie JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji węgla - z 85 proc. w 2025 roku do 94 proc. w 2029 roku. Istotnym celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Zgodnie z założeniami programu ma ulec on redukcji z poziomu 738,02 zł/t w 2025 roku, do 587,86 zł/t w 2026 roku oraz do 560,16 zł/t w 2029 roku.

W ramach przygotowania programu przeprowadzono kompleksowy przegląd portfela inwestycyjnego Grupy JSW. W jego wyniku nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 zostały ograniczone do poziomu około 2 mld zł średniorocznie. Przyjęte w programie poziomy nakładów mają jednocześnie zabezpieczać realizację zakładanych wolumenów produkcji. Oznacza to koncentrację środków na inwestycjach niezbędnych dla utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników.

Ważną zmianą organizacyjną przewidzianą w programie jest reorganizacja funkcjonowania zakładów JSW w kierunku optymalizacji zasobowej i integracji organizacyjnej. Reorganizacja ma pozwolić na osiągnięcie efektów skali, zwiększenie elastyczności operacyjnej oraz poprawę efektywności kosztowej. Jej istotnym celem jest również ograniczenie ryzyk operacyjnych i zwiększenie stabilności produkcji w warunkach zmiennych uwarunkowań geologiczno-górniczych. Integracja zakładów umożliwi bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. W praktyce oznacza to efektywną realizację planów wydobycia, ograniczenie przestojów i zwiększenie przewidywalności produkcji. Integracja zarządzania produkcją ma również ułatwić kształtowanie odpowiedniego miksu produktowego, w tym utrzymanie stabilnych parametrów jakościowych węgla koksowego. Jest to istotne dla utrzymania relacji handlowych oraz wzmocnienia konkurencyjności i stabilności dostaw JSW.

Jednym z istotnych elementów programu naprawczego jest także dostosowanie poziomu zatrudnienia do docelowego wolumenu produkcji. JSW wykorzystuje wynikające z ustawy mechanizmy osłonowe, w tym urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Zgodnie z założeniami programu w 2026 roku z instrumentów osłonowych może skorzystać łącznie do ok. 4,2 tys. pracowników JSW. Zakłada się, że w tej grupie ponad 3 tys. osób będzie mogło skorzystać z urlopów górniczych lub przeróbkarskich, a niespełna 1,2 tys. z jednorazowych odpraw pieniężnych. W efekcie zatrudnienie w JSW może obniżyć się z ponad 20 tys. do niespełna 16 tys. pracowników. Proces odejść jest prowadzony z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ciągłości wydobycia, w sposób, który gwarantuje bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie zakładów JSW.

Skala wyzwań jest duża

Program naprawczy obejmuje nie tylko JSW, ale również spółki Grupy Kapitałowej. Istotnym jego elementem jest plan naprawczy przygotowany przez JSW KOKS, określający działania ukierunkowane na poprawę efektywności i stabilizację działalności spółki. Zakłada on stabilizację produkcji koksu na poziomie 3,4 mln ton rocznie, a także optymalizację zatrudnienia, dostosowanie struktury działalności i aktywów do docelowego modelu operacyjnego oraz restrykcyjną kontrolę kosztów.

Tomasz Gawlik, zastępca prezesa zarządu JSW ds. rozwoju podkreśla, że program został przygotowany przy ogromnym zaangażowaniu pracowników JSW, przy wsparciu ekspertów, którzy przeanalizowali poszczególne obszary działalności spółki.

- Program naprawczy nie jest zbiorem ogólnych deklaracji. To konkretny plan z jasno określonymi zadaniami, które musimy wykonać. Został przygotowany przez ludzi, którzy znają JSW i specyfikę naszej branży. Przeanalizowaliśmy działalność spółki bardzo szczegółowo - od zakupów, przez wydobycie, po organizację pracy i funkcjonowanie administracji. Wiemy, które obszary wymagają zmian i jakie działania należy podjąć. Teraz najważniejsza jest konsekwentna realizacja przyjętego programu. Celem jest zbudowanie JSW i całej Grupy Kapitałowej, które będą mogły stabilnie funkcjonować na wymagającym i zmiennym rynku węgla koksowego i koksu. Skala wyzwań jest duża, ale brak działania oznaczałby jeszcze większe ryzyko dla przyszłości spółki i miejsc pracy - powiedział Tomasz Gawlik, zastępca prezesa zarządu JSW ds. rozwoju.

Realizacja programu naprawczego będzie procesem wieloetapowym. Część działań została już rozpoczęta, a kolejne będą wdrażane w następnych miesiącach i latach. Ich wspólnym celem jest odbudowa stabilności finansowej JSW, poprawa efektywności operacyjnej, dostosowanie organizacji do wymagających warunków rynkowych oraz wzmocnienia fundamentów działalności całej GK JSW.