- Budowa magazynu energii to kolejny z naszych projektów pogórniczych, który przynosi nowe możliwości wykorzystania terenów przemysłowych. Dzięki elastyczności biznesowej i technicznej magazynu możemy spodziewać się zwrotu inwestycji w ciągu około czterech lat – podkreśla Martin Džanaj, prezes zarządu OKD.

- Budowa magazynu energii to kolejny z naszych projektów pogórniczych, który przynosi nowe możliwości wykorzystania terenów przemysłowych. Dzięki elastyczności biznesowej i technicznej magazynu możemy spodziewać się zwrotu inwestycji w ciągu około czterech lat – podkreśla Martin Džanaj, prezes zarządu OKD.

Czeska spółka OKD rozpoczyna projekt budowy magazynu energii elektrycznej o dużej pojemności, który zapewni usługi bilansowania mocy i elastyczność biznesową. Magazyn rozpocznie działalność w drugim kwartale 2027 r. Koszt inwestycji wyniesie prawie 200 mln koron czeskich. Dostawcą rozwiązania technicznego jest TESLA Energy CZ.

Warto wiedzieć, że TESLA ENERGY GROUP jest częścią silnego holdingu 23 firm świadczących kompleksowe usługi energetyczne w regionie Europy Środkowej. Podstawa działalności jest sprzedaż skalowalnych systemów magazynowania baterii wykorzystujących najwyższej jakości moduły baterii chłodzonych cieczą firmy CATL. Projektowanie, inżynieria i montaż naszych systemów magazynowania baterii odbywa się w Żylinie, mieście o długiej tradycji w sektorze energetycznym.

- Budowa magazynu energii to kolejny z naszych projektów pogórniczych, który przynosi nowe możliwości wykorzystania terenów przemysłowych. Dzięki elastyczności biznesowej i technicznej magazynu możemy spodziewać się zwrotu inwestycji w ciągu około czterech lat – podkreśla Martin Džanaj, prezes zarządu OKD.

Magazyn energii będzie miał moc zainstalowaną 20 MW i około 60 MWh. Ma on składać się z trzech zespołów energetycznych i dwunastu kontenerów bateryjnych. Obiekt zostanie podłączony do lokalnej sieci dystrybucyjnej o napięciu 22 kV.

- Za pośrednictwem agregatora obiekt ma świadczyć usługi bilansowania mocy w zakresie magazynowania energii w okresach przeciążenia sieci lub odwrotnie, dostarczać ją do sieci w okresach niedoborów. Projekt przyczyni się w ten sposób do stabilności systemu elektroenergetycznego i rozwoju elastyczności niezbędnej do dalszej transformacji czeskiego sektora energetycznego – wyjaśnia Václav Maršálek, dyrektor ds. energii w OKD.

Jak dodaje Martin Dohnal, kierownik projektu, realizacja zadania obejmuje prace projektowe i inżynieryjne, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dostawę i instalację technologii, jej podłączenie do infrastruktury towarzyszącej, przeprowadzenie niezbędnych testów i późniejsze uruchomienie całego systemu, a ponadto długoterminowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Przypomnijmy, że w podziemnych wyrobiskach likwidowanej kopalni CSM zainstalowano rurociąg odgazowujący do przyszłej eksploatacji metanu. Gaz kopalniany będzie wydobywany na powierzchnię przez stację wydobywczą w części północnej. Zainstalowano tam jednostkę kogeneracyjną, która będzie wytwarzać energię elektryczną i ciepło z gazu kopalnianego na własne potrzeby spółki i sprzedaż podmiotom zewnętrznym.