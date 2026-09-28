Prezes UOKiK nałożył 13,5 mln zł kar na uczestników przetargów organizowanych przez PGE Dystrybucja - poinformował w poniedziałek urząd. Ukarani zostali przedsiębiorcy, którzy nielegalnie uzgadniali ze sobą oferowane ceny usług.

Prezes UOKiK nałożył 13,5 mln zł kar na uczestników przetargów organizowanych przez PGE Dystrybucja - poinformował w poniedziałek urząd. Ukarani zostali przedsiębiorcy, którzy nielegalnie uzgadniali ze sobą oferowane ceny usług.

W decyzji Prezesa UOKiK wskazano, że przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia na budowę lub przebudowę elementów infrastruktury sieci elektroenergetycznej, w tym punktów łącznikowych i rozłącznikowych, uzgadniali warunki składanych ofert lub sposób swojego zachowania.

Wpłynęli w ten sposób na wynik 11 przetargów

Wpłynęli w ten sposób na wynik 11 przetargów, które organizowała PGE Dystrybucja. Jak wskazano w komunikacie urzędu, o wyborze wykonawcy zdecydować miała najlepsza oferta złożona w aukcji elektronicznej, tymczasem to uczestnicy przetargu ustalali między sobą, kto ma wygrać.

Przedsiębiorcy mieli świadomość, że postępują niezgodnie z prawem. Bardzo często kontaktowali się ze sobą telefonicznie, aby rozdzielać między siebie kolejne przetargi. Każdy z nich najpóźniej w dniu aukcji elektronicznych wiedział, kto wygra - wyjaśnia UOKiK.

Zmowy przetargowe są bardzo szkodliwe dla gospodarki. Przedsiębiorcy powinni działać samodzielnie i uczciwie konkurować o zamówienia publiczne - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie urzędu.

UOKiK przekazał, że uzgodnienia poczynione podczas pierwszego ze stwierdzonych porozumień dotyczyły przetargu na przebudowę infrastruktury sieci elektroenergetycznej SN-15 kV Garwolin-Żelechów. Porozumienie zawarły spółki: EnergoTech z Lublina, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra z Lublina i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kurpiewski z Łomży.

Przedsiębiorcy zdecydowali, że zamówienie przypadnie PHU Kurpiewski, a konsorcjum PTU Elektra i EnergoTech ma nie przeszkadzać, czyli nie obniżać ceny. W zamian, jak wynikało z rozmowy, oddany będzie chleb, a ten pierwszy nie będzie przeszkadzać w drugim przypadku. Jeden z uczestników zmowy wyraził z kolei oczekiwanie, że następnym razem jak zadzwonię, to wy ustąpicie - wskazano w komunikacie.

Kolejne przetargi - poinformował UOKiK - dotyczyły budowy punktów łącznikowych sterowanych radiowo. Porozumienie zawarły spółki EnergoTech z Lublina, ZPUE z Włoszczowy, PTU Elektra z Lublina, Ekto z Zaścianek, Elmo z Żelkowa-Kolonii i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farad z Józefowa.

Umawiali się telefonicznie

Jak wynika z przekazanych przez urząd informacji, uczestnicy porozumienia wiele razy rozmawiali ze sobą telefonicznie, aby ustalić, kto ma wygrać poszczególne aukcje.

"Przykładowo, jeden z przedsiębiorców poprosił swojego konkurenta, aby ten jutro nie szedł na lody, co oznaczało między nimi, że ma nie dokonywać tzw. postąpień. Ponadto oznajmił, że odnośnie tego jutrzejszego tematu pomysł był taki, żebyśmy to my to tam wiesz realizowali W toku tej oraz innych rozmów ustalono, że pozostali uczestnicy zmowy będą co najwyżej pozornie konkurować ceną, tak aby nie zagrozić pierwszej pozycji ZPUEť - przekazał UOKiK.

Jak ustalił urząd, w innym przypadku uczestnicy porozumienia sugerowali, aby podwyższyć ceny po piątce w stosunku do ofert z poprzedniego przetargu, które ich zdaniem były zbyt niskie wobec budżetu zamawiającego. Byli też zadowoleni, że oferty składają firmy reprezentujące stary układ.

Przedsiębiorcy umawiali się też, że w zamian za przydzielenie zamówienia, rezygnują z ubiegania się o kolejne. Prezes UOKiK nałożył na uczestników porozumienia kary na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł. W tym: za zmowę w przetargu na przebudowę infrastruktury sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Garwolin-Żelechów suma kar wyniosła ponad 3,4 mln zł. Na EnergoTech nałożona została kara w wysokości ponad 590 tys. zł, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra - ponad 747 tys. zł, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kurpiewski przeszło 2 mln zł. Za zmowę w przetargach na budowę punktów łącznikowych sterowanych radiowo suma kar wyniosła ponad 10 mln zł.

Sankcje na uczestników porozumienia wyniosły: w przypadku ZPUE ponad 7,6 mln zł, EnergoTech - ponad 463 tys. zł, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra przeszło 460 tys. zł, Ekto - ponad 302 tys. zł, Elmo ponad 605 tys. zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farad - przeszło 703 tys. zł.

Jak podano w komunikacie UOKiK, decyzja nie jest prawomocna - przedsiębiorcy mają możliwość odwołania się do sądu.