Energetyka

Krajowe pochodzenie technologii - kluczowym aspektem zielonej transformacji dla Polaków

Krajowy rozwój technologii czystej energii jest dla Polaków ważniejszy od szybkiej transformacji i niskich rachunków za energię - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Focaldata dla instytutu Loom Strategy Centre.

Pap

28 września 2026, 07:15
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Węglokoks Energia

Energetyka oparta na OZE może skutecznie wspierać transformację energetyczną

fot: Węglokoks Energia

Krajowy rozwój technologii czystej energii jest dla Polaków ważniejszy od szybkiej transformacji i niskich rachunków za energię - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Focaldata dla instytutu Loom Strategy Centre.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 5400 dorosłych mieszkańców w pięciu państwach: Polsce - gdzie wielkość próby wyniosła 1135, Niemczech, Francji, Hiszpanii i na Węgrzech. W badaniu zastosowano metody badawcze, takie jak eksperymenty wyboru strategii oraz eksperymenty informacyjne.

“Łącznie we wszystkich państwach - w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Polsce i na Węgrzech - 70 proc. respondentów opowiada się za rozwojem technologii czystej energii w kraju, nawet jeśli ich wdrażanie miałoby przebiegać wolniej. Dwóch na trzech respondentów, czyli 67 proc., popiera krajową produkcję, nawet jeśli w perspektywie krótkoterminowej wzrosną koszty energii. 34 proc. opowiada się za dalszym, szybkim i tanim importem technologii czystej energii z Chin, nawet jeśli oznacza to większą zależność od chińskiego importu“ - podano w informacji Loom Strategy Centre.

Wśród polskich respondentów 75 proc. wyraziło preferencję dla budowy czystych technologii energetycznych w Polsce, nawet jeśli spowolni to tempo transformacji, a 8 proc. wyraziło przeciwną opinię. Z badania wynika też, że 72 proc. badanych wspiera rozwój rodzimych technologii, nawet przy wyższych krótkoterminowych kosztach energii, przy 8 proc. sprzeciwu.

“W eksperymencie wyboru strategii opcja ťwyprodukowane głównie w Chinach i została przedstawiona jako najtańsza, ale we wszystkich pięciu krajach spotkała się z największym sprzeciwem. Najbardziej preferowaną opcją zaopatrzenia było ťwyprodukowane głównie w kraju. We Francji i w Polsce kwestia pochodzenia technologii miała większe znaczenie niż niższe rachunki“ - dodano.

W czterech państwach - we Francji, Hiszpanii, Polsce i na Węgrzech - respondenci uznali technologie wytwarzane głównie we własnych państwach za bardziej pożądane, niż te z innych państw europejskich lub współpracujących z UE - podali autorzy badania.

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