Energetyka

Bez poprawek do noweli Prawa energetycznego ws. usprawnienia systemu informacji o rynku energii

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii.

Pap

24 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Enea Operator

Nowe przepisy przeszły przez Senat

fot: Enea Operator

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 60 senatorów, 7 było przeciw a 23 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do prezydenta.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne 

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw została przygotowana przez Ministerstwo Energii. Dotyczy w szczególności funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) - systemu informatycznego, w którym gromadzone są dane techniczne i handlowe z rynku energii elektrycznej. Jego operatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. System jest uruchamiany etapami i ma w pełni funkcjonować od 18 października 2026 r.

Nowelizacja wprowadza obowiązek opracowania i stosowania przez PSE oraz podmioty współpracujące z CSIRE planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z tym systemem. Doprecyzowuje też zasady prowadzenia rozliczeń w sytuacjach niedostępności CSIRE oraz systemów współpracujących.

Ustawa zakłada też, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł odstąpić od nałożenia na operatorów systemów dystrybucyjnych kar za nierealizowanie obowiązków związanych z CSIRE, jeśli - mimo niedotrzymania pierwotnego terminu - przystąpią oni do systemu najpóźniej do 19 kwietnia 2027 r. Przewidziano też rozszerzenie obowiązków dotyczących przekazywanie do CSIRE danych przez podmioty rynku energii.

Nowela upraszcza też rozliczenia wynikające z tzw. płatnych stopni zasilania, czyli ograniczania poboru energii przez odbiorców za wynagrodzeniem na polecenie operatora. Przewidziano, że w takiej sytuacji z odbiorcą będzie rozliczał się operator systemu dystrybucyjnego.

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