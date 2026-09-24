Na terenie budowy Parku Zielonej Energii przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach podpisano akt erekcyjny. Inwestycja stopniowo przechodzi z etapu prac konstrukcyjnych do montażu urządzeń i łączenia instalacji, które mają w przyszłości wspólnie produkować, magazynować i dostarczać ciepło mieszkańcom.

Na terenie budowy Parku Zielonej Energii przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach podpisano akt erekcyjny. Inwestycja stopniowo przechodzi z etapu prac konstrukcyjnych do montażu urządzeń i łączenia instalacji, które mają w przyszłości wspólnie produkować, magazynować i dostarczać ciepło mieszkańcom.

Symboliczny etap budowy

Akt erekcyjny podpisano 23 września 2026 r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Gliwic, Ministerstwa Energii i Królestwa Danii, parlamentarzyści, miejscy radni, reprezentanci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, wykonawców oraz instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji. Podpisanie aktu ma upamiętniać moment, w którym ciężar prac zaczyna przesuwać się z budowy obiektów na montaż urządzeń oraz przygotowanie całego systemu do przyszłej eksploatacji.

– To ogromne przedsięwzięcie zmieni sposób wytwarzania ciepła w Gliwicach i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Gliwiczan. Ufam, że wybrano technologię, która za 2 lata nie tylko zadziała, ale także przyniesie wymierne oszczędności – podkreśla Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

Trzy instalacje w jednym systemie

Park Zielonej Energii nie będzie pojedynczym źródłem ciepła. Jego podstawę tworzą trzy współpracujące elementy:

blok energetyczny z parowym kotłem wielopaliwowym,

farma solarno-termiczna,

magazyn ciepła.

Farma solarno-termiczna ma produkować ciepło bezpośrednio z energii słonecznej. W okresach, gdy jego produkcja będzie wyższa od bieżącego zapotrzebowania, nadwyżka trafi do magazynu. Zgromadzone ciepło będzie następnie wykorzystywane, gdy zapotrzebowanie miejskiej sieci wzrośnie.

Stabilność systemu ma zapewniać blok wielopaliwowy, którego praca nie będzie zależna od warunków pogodowych. Instalacja ma wykorzystywać przede wszystkim frakcję energetyczną odpadów komunalnych, których nie można poddać recyklingowi, rozdrobnione odpady wielkogabarytowe oraz odpowiednio przygotowane osady ściekowe. W kotle nie będzie spalany węgiel.

Farma solarna i magazyn ciepła

Farma solarno-termiczna zajmie około 37 tys. mkw. Znajdzie się na niej ponad 1130 wielkoformatowych kolektorów o łącznej mocy około 13,2 MWt. We wrześniu ponad połowa kolektorów znajdowała się już na placu budowy. Uruchomienie całej farmy zaplanowano na jesień 2027 roku.

Drugim ważnym elementem Parku Zielonej Energii będzie magazyn ciepła. Jego zbiornik pomieści około 12 tys. m sześc. wody, czyli około 12 mln litrów. Konstrukcja ma 37 metrów wysokości i 22 metry średnicy. W połowie września zbiornik osiągnął docelową wysokość.

Magazyn nie będzie służył do przechowywania ciepła przez cały sezon grzewczy. Jego zadaniem będzie krótkotrwałe gromadzenie nadwyżek oraz przekazywanie ich do sieci w czasie zwiększonego zapotrzebowania.