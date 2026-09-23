Transformacja od A do Z

TAURON planuje transformację Elektrowni Siersza. Inwestycje o wartości 3,5 mld zł

Siersza to ważny punkt na energetycznej mapie Polski. TAURON przygotowuje plan stopniowej transformacji lokalizacji w nowoczesny kompleks energetyczno-przemysłowy, łączący nowoczesne źródła wytwórcze, magazynowanie energii oraz nowe przedsięwzięcia przemysłowe. Portfel projektów obejmuje nawet 800 MW nowych mocy i inwestycje o wartości do 3,5 mld zł.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

23 września 2026, 13:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Elektrownia Siersza w Trzebini

fot: Tauron

Siersza to ważny punkt na energetycznej mapie Polski. TAURON przygotowuje plan stopniowej transformacji lokalizacji w nowoczesny kompleks energetyczno-przemysłowy, łączący nowoczesne źródła wytwórcze, magazynowanie energii oraz nowe przedsięwzięcia przemysłowe. Portfel projektów obejmuje nawet 800 MW nowych mocy i inwestycje o wartości do 3,5 mld zł.

TAURON zakłada dalsze wykorzystanie potencjału Sierszy

TAURON zakłada dalsze wykorzystanie potencjału Sierszy, w tym istniejącej infrastruktury, przyłączy, dostępnych terenów oraz kompetencji pracowników. Jednym z kluczowych założeń jest utrzymanie obecnych bloków energetycznych tak długo, jak będą potrzebne dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego i pozwolą na to obowiązujące regulacje.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znajduje się budowa nowoczesnej jednostki gazowej OCGT o mocy około 630 MW, która po 2030 roku mogłaby stać się głównym źródłem wytwórczym w tej lokalizacji. Spółka planuje też budowę wielkoskalowego magazynu energii, rozwój instalacji fotowoltaicznych oraz realizację projektu termicznego przekształcania odpadów.

Siersza ma przed sobą perspektywy rozwoju. Dziś możemy powiedzieć jasno: bloki węglowe w Elektrowni Siersza będą pracować na obecnych zasadach co najmniej do końca 2027 roku. Naszym celem jest uzyskanie kontraktu w kolejnej aukcji rynku mocy, co pozwoliłoby na ich funkcjonowanie również w 2028 roku. Widzimy także realne przesłanki do dalszej pracy jednostek nawet do 2030 roku. To zależy od rozwiązań regulacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, jednak potrzeba utrzymania takich mocy w systemie jest dziś wyraźnie dostrzegana przez operatora systemu przesyłowego. Dlatego chcę podkreślić, że Elektrownia Siersza ma przed sobą perspektywę działania przez kolejne lata, a jej rola dla bezpieczeństwa energetycznego kraju pozostaje bardzo istotna – mówi Grzegorz Lot, prezes Grupy TAURON.

Transformacja będzie prowadzona etapowo

TAURON podkreśla, że transformacja będzie prowadzona etapowo, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, co pozwoli ograniczyć koszty i przyspieszyć realizację kolejnych projektów. Spółka chciałaby również wykorzystać obecne jednostki po 2030 roku oraz przyciągnąć nowych inwestorów przemysłowych i technologicznych.

– Nie mówimy o wygaszaniu tej lokalizacji, ale o jej rozwoju. Chcemy, aby Siersza pozostała ważnym punktem na energetycznej mapie Polski i miejscem, które będzie tworzyć nowe możliwości dla pracowników oraz lokalnej społeczności – dodaje Grzegorz Lot. 

Celem TAURONA jest zachowanie znaczenia tej lokalizacji dla krajowego systemu elektroenergetycznego, a jednocześnie stworzenie warunków do dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki tym projektom Siersza pozostanie ważnym ośrodkiem energetycznym i przemysłowym, zapewniającym miejsca pracy oraz nowe możliwości rozwoju.

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