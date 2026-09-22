Kraj i Świat

W Bytomiu powstanie nowa droga rowerowa. Połączy dwie dzielnice

Rowerzyści w Bytomiu zyskają bezpieczne i sprawne połączenie między Szombierkami a Łagiewnikami. Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał 17 września 2026 r. umowę na budowę 3-kilometrowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zabrzańskiej, której realizacja pochłonie ponad 3,6 mln zł - informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

22 września 2026, 14:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: A. Janocha/UM Bytom

Droga rowerowa połączy Szombierki z Łagiewnikami

fot: A. Janocha/UM Bytom

Rowerzyści w Bytomiu zyskają bezpieczne i sprawne połączenie między Szombierkami a Łagiewnikami. Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał 17 września 2026 r. umowę na budowę 3-kilometrowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zabrzańskiej, której realizacja pochłonie ponad 3,6 mln zł - informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Droga rowerowa wzdłuż ul. Zabrzańskiej

Inwestycja obejmie odcinek od istniejącej ścieżki przy ul. Łagiewnickiej w Zamłyniu, dalej wzdłuż ul. Zabrzańskiej aż do skrzyżowania z ul. Frycza Modrzewskiego w Szombierkach, gdzie trasa połączy się z już istniejącą infrastrukturą.

Wykonawcą zadania została firma Silesia Invest Sp. z o.o. z Gliwic, która ma 15 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. W pierwszym etapie firma opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, a następnie przystąpi do robót budowlanych.

Dofinansowanie i znaczenie trasy

Projekt zostanie zrealizowany w 85 proc. z dofinansowania zewnętrznego – środki pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Priorytet FESL.03.00, Działanie FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT).

Nowy odcinek stanie się elementem regionalnej trasy rowerowej nr 606, łączącej Gliwice z Błędowem, co wpisuje się w rozwój spójnej sieci tras rowerowych w województwie śląskim.

Infrastruktura towarzysząca

W ramach inwestycji powstanie także nowoczesna mała architektura wspierająca rowerzystów:

  • licznik ruchu rowerowego – umożliwi monitorowanie natężenia ruchu,
  • trzy samoobsługowe stacje obsługi roweru wraz ze stojakami, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Stacje zostaną zlokalizowane w trzech punktach: przy ul. Łagiewnickiej (w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy), przy ul. Zabrzańskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (przystanek tramwajowy Szombierki Szyb Krystyna) oraz przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego (rejon przystanku tramwajowego Szombierki Kościół).

Velostrady w planach miasta

Bytom przygotowuje się także do budowy dwóch Velostrad, które przebiegną przez miasto i połączą je z ościennymi ośrodkami: Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi, Chorzowem i Katowicami. Na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych tych inwestycji miasto pozyskało 1,6 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

  • Velostrada nr 2 – ma połączyć Piekary Śląskie z Katowicami na terenie Bytomia,
  • Velostrada nr 5 – umożliwi bezpośredni dojazd z Bytomia do Tarnowskich Gór.

Opracowane PFU będą podstawą do ubiegania się o kolejne środki zewnętrzne na realizację tych strategicznych dla regionu inwestycji.
 

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