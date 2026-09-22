Uczniowie w Złotoryi zyskali nowoczesną przestrzeń do nauki przedmiotów ścisłych. W ramach programu KGHM LAB otwarto trzecią pracownię chemiczną, która umożliwia prowadzenie zajęć w formule praktycznej - poprzez doświadczenia, obserwacje i samodzielne eksperymenty. Nowoczesna sala w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II została przygotowana z myślą o rozwijaniu kompetencji młodzieży w obszarze nauk ścisłych.

Uczniowie w Złotoryi zyskali nowoczesną przestrzeń do nauki przedmiotów ścisłych. W ramach programu KGHM LAB otwarto trzecią pracownię chemiczną, która umożliwia prowadzenie zajęć w formule praktycznej - poprzez doświadczenia, obserwacje i samodzielne eksperymenty. Nowoczesna sala w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II została przygotowana z myślą o rozwijaniu kompetencji młodzieży w obszarze nauk ścisłych.

To kolejna, po Legnicy i Bolesławcu, realizacja pilotażowego projektu edukacyjnego Polskiej Miedzi, wpisująca się w program inicjatyw KGHM Polska Miedź wspierających praktyczną edukację młodego pokolenia.

- KGHM LAB to inwestycja w młodych ludzi, ich ciekawość świata i kompetencje potrzebne w dalszej edukacji oraz przyszłej pracy zawodowej. Chcemy, aby uczniowie mieli dostęp do przestrzeni, w których nauki ścisłe stają się praktycznym doświadczeniem, a nie tylko teorią z podręcznika. Otwarcie pracowni w Złotoryi pokazuje, że wsparcie biznesu realnie wzmacnia lokalną edukację, tworząc warunki do rozwoju talentów blisko miejsca, w którym młodzi ludzie dorastają - powiedział Tomasz Półgrabski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Sponsoringu KGHM Polska Miedź.

KGHM LAB: nauka w nowoczesnej przestrzeni

Program KGHM LAB wzmacnia praktyczną edukację w szkołach. Jego celem jest tworzenie przestrzeni, w których uczniowie mogą uczyć się przez doświadczenie, obserwację i eksperyment. Pracownie powstające w ramach inicjatywy wspierają nauczycieli w prowadzeniu ciekawych zajęć oraz zachęcają młodzież do rozwijania zainteresowań związanych z naukami ścisłymi.

Nowa pracownia została wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny oraz rozwiązania ułatwiające prowadzenie lekcji chemii w sposób angażujący i bezpieczny. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej poznawać zjawiska zachodzące w świecie nauki, rozwijać ciekawość badawczą i zdobywać kompetencje przydatne w dalszej edukacji oraz przyszłej pracy zawodowej.

Po oficjalnej inauguracji uczniowie spotkali się z Kornelią Olkucką, kierowczynią rajdową, jedną ze stypendystek programu Mistrzynie Sportu KGHM. W ten sposób Polska Miedź stara się także inspirować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Polska Miedź wspiera edukację

Dla KGHM wsparcie edukacji jest jednym z ważnych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka od lat angażuje się w projekty skierowane do dzieci i młodzieży, wspierając szkoły, lokalne inicjatywy edukacyjne, programy stypendialne oraz działania promujące wiedzę techniczną i przyrodniczą. Szczególne znaczenie mają projekty realizowane w miejscowościach związanych z działalnością firmy oraz rozwojem kompetencji potrzebnych nowoczesnej gospodarce.