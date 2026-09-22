Na Wall Street spore wzrosty, Nasdaq najwyżej w historii

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów w ślad za taniejącą ropą naftową. Nasdaq znalazł się na najwyższym poziomie w historii napędzany zwyżkami akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów w ślad za taniejącą ropą naftową. Nasdaq znalazł się na najwyższym poziomie w historii napędzany zwyżkami akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 52.048,83 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,49 proc. i wyniósł 7.764,70 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 2,26 proc. do 27.122,09 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,59 proc. i wynosi 2.876,83 pkt.

Indeks VIX wzrósł o 0,07 proc., do 14,82 pkt.

Szerszy rynek był wspierany w poniedziałek przez wzrost akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Akcje Intela wzrosły o 11 proc., Advanced Micro Devices zyskał 8 proc. i osiągnął bilion dolarów kapitalizacji rynkowej. Qualcomm zyskał również 8 proc.

Poniedziałkowy wzrost był również wspierany przez 4-proc. spadek cen amerykańskiej ropy naftowej do ponad 95 dolarów za baryłkę. Kontrakty na Brent spadły o 3 proc. do ponad 100 dolarów za baryłkę.

Spadki cen ropy nastąpiły po eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie w weekend. Wspierani przez Iran Huti w sobotę zaatakowali Arabię Saudyjską rakietami i dronami. Później tego samego dnia Departament Stanu USA ostrzegł Amerykanów, aby rozważyli podróże na Bliski Wschód, ponieważ USA i Iran wymieniały groźby wznowienia ataków.

Jednak w najbliższej przyszłości rozmowy dyplomatyczne między USA a Iranem mogą nadal być aktualne, ponieważ prezydent Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że prawdopodobnie byłby otwarty na spotkanie z prezydentem Iranu Masudem Pezeshkianem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tym tygodniu.