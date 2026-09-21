Budownictwo mieszkaniowe przyspieszyło. GUS podał najnowsze dane

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 r. w Polsce oddano do użytkowania 132,2 tys. mieszkań. To o 4,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła także liczba rozpoczętych budów oraz mieszkań objętych pozwoleniami na budowę – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 r. w Polsce oddano do użytkowania 132,2 tys. mieszkań. To o 4,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła także liczba rozpoczętych budów oraz mieszkań objętych pozwoleniami na budowę – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej mieszkań oddanych do użytkowania

Według wstępnych danych GUS w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 r. oddano do użytkowania 132 228 mieszkań. Deweloperzy przekazali 81,5 tys. lokali, czyli o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei inwestorzy indywidualni oddali 45,2 tys. mieszkań – o 4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Łącznie te dwie formy budownictwa odpowiadały za 95,8 proc. wszystkich nowych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa przekazano do użytkowania 5,5 tys. lokali, wobec 3,7 tys. rok wcześniej.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 11,7 mln m kw. i była o 3,4 proc. większa niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia jednego mieszkania sięgnęła 88,2 m kw.

Najwięcej pozwoleń dla deweloperów

Od stycznia do sierpnia 2026 r. wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym dla 193,3 tys. mieszkań. To wzrost o 14,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Największą część stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 127,4 tys. lokali, czyli o 20,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku inwestorów indywidualnych było to 61 tys. mieszkań – o 7,3 proc. więcej.

Łącznie dla deweloperów i inwestorów indywidualnych wydano pozwolenia na budowę dla 97,5 proc. wszystkich mieszkań objętych decyzjami i zgłoszeniami.

Rozpoczęto budowę 153,5 tys. mieszkań

W analizowanym okresie rozpoczęto budowę 153 537 mieszkań. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 4,8 proc.

Deweloperzy rozpoczęli budowę 91,6 tys. mieszkań, czyli o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni przystąpili do budowy 57,5 tys. lokali – o 4 proc. więcej niż w okresie styczeń–sierpień 2025 r.

Udział obu tych form budownictwa wyniósł 97,1 proc. ogólnej liczby rozpoczętych inwestycji. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 4,4 tys. mieszkań, wobec 2,7 tys. rok wcześniej.

Na koniec sierpnia 2026 r. w budowie pozostawało około 860,1 tys. mieszkań. To o 0,6 proc. więcej niż w końcu sierpnia 2025 r.

Sierpień słabszy niż lipiec

Dane miesięczne pokazują, że w sierpniu liczba nowych inwestycji była niższa niż w lipcu. W porównaniu z poprzednim miesiącem:

liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła o 5,7 proc.,

liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, zmniejszyła się o 7,3 proc.,

liczba mieszkań objętych pozwoleniami na budowę spadła o 22,8 proc.

Jednocześnie w ujęciu rok do roku sierpień przyniósł wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania o 13,2 proc. Wydano także pozwolenia na budowę dla o 7,2 proc. większej liczby mieszkań niż w sierpniu 2025 r., a liczba rozpoczętych budów wzrosła o 16,8 proc.

Mazowsze liderem, śląskie w czołówce

Najwięcej mieszkań w okresie styczeń–sierpień 2026 r. oddano do użytkowania w województwie mazowieckim – 26,4 tys. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie z wynikiem 13,8 tys. mieszkań oraz śląskie, gdzie oddano 11,6 tys. lokali.

Mazowsze było również liderem pod względem liczby mieszkań objętych pozwoleniami na budowę – 35,5 tys. W Małopolsce było ich 18,1 tys., a w województwie śląskim – 21,1 tys.

Najwięcej rozpoczętych budów odnotowano w województwach mazowieckim – 30,1 tys., małopolskim – 15,7 tys. oraz śląskim – 13,4 tys.