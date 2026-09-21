Rząd chce wydłużyć z 4 do 8 lat szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji na terenach pod Centralny Port Komunikacyjny - wynika z opublikowanego projektu ustawy.

Rząd chce wydłużyć z 4 do 8 lat szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji na terenach pod Centralny Port Komunikacyjny - wynika z opublikowanego projektu ustawy.

"Projekt przewiduje wprowadzenie regulacji wydłużających terminy obowiązywania szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, określonych w art. 29 ustawy o CPK, wprowadzanych na danym obszarze rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o CPK, z 4 do 8 lat" - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym autorstwa Pełnomocnika Rządu ds. CPK.

Jak dodano, projektowana zmiana ma na celu usunięcie ryzyka powstania luki na obszarze objętym rozporządzeniem, w sytuacji gdy okres obowiązywania tego rozporządzenia nie pokrywa się z rzeczywistym harmonogramem przygotowania lub realizacji planowanych inwestycji.

Nowy port obsłuży 34 mln pasażerów rocznie

W OSR wyjaśniono również, że planowane zmiany związane są z realizacją kolejnych etapów projektów inwestycyjnych przewidzianych w programie CPK i potrzebą dostosowania regulacji ustawy o CPK do "aktualnych warunków realizacyjnych i rzeczywistych potrzeb procesu inwestycyjnego".

"Projektowana zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia terenów niezbędnych do realizacji Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK, określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o CPK" - zaznaczono.

Przypomniano także, że zgodnie z ustawą o CPK rząd może w drodze rozporządzenia wskazać gminy lub ich części, na których terenie, w celu przygotowania obszaru inwestycji oraz "zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego", stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, nabywania nieruchomości lub udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych określone w ustawie o CPK.

"W obowiązującym stanie prawnym rozporządzenie wydawane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o CPK pełni kluczową funkcję zabezpieczającą teren poszczególnych inwestycji, w szczególności przez ograniczenie działań sprzecznych z jej przyszłym przeznaczeniem, jednak jego czasowy charakter może prowadzić do wygaśnięcia szczególnego reżimu prawnego jeszcze przed zakończeniem etapu przygotowania danej inwestycji lub przed rozpoczęciem jej realizacji. W takim okresie może dojść do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, podejmowania działań utrudniających realizację inwestycji oraz wzrostu kosztów późniejszego pozyskania gruntów" - zaznaczono.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Pod koniec czerwca br. spółka CPK podpisała z firmą Budimex wartą ok. 146 mln zł umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa - CPK - Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.