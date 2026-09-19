Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun spodziewa się, że negocjacje z tajwańskim Foxconn ws. budowy fabryki aut elektrycznych i półprzewodników w Polsce zakończą się w najbliższych tygodniach. Dodał, że liczy, iż wiosną przyszłego roku wbita zostanie "pierwsza łopata" pod jej budowę.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun spodziewa się, że negocjacje z tajwańskim Foxconn ws. budowy fabryki aut elektrycznych i półprzewodników w Polsce zakończą się w najbliższych tygodniach. Dodał, że liczy, iż wiosną przyszłego roku wbita zostanie "pierwsza łopata" pod jej budowę.

W połowie czerwca premier Donald Tusk poinformował, że ElectroMobility Poland we współpracy z tajwańskim Foxconnem wybuduje fabrykę półprzewodników i aut elektrycznych. - Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - zasygnalizował Tusk.

- Z Foxconnem pracujemy też nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę (...) Będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki - przekazał premier.

Pytany o tę kwestię na antenie TVP Info szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że wszystko idzie zgodnie z planem.

- Finalizujemy w tej chwili negocjacje z naszym technologicznym partnerem, globalną firmą Foxconn. Spodziewam się, że będziemy mogli zamknąć te negocjacje w ciągu najbliższych tygodni. Podpisanie umowy jest planowane jesienią, która za chwilę się zacznie, więc też to jest perspektywa tygodni. Jeżeli ten proces się zakończy, to przewidujemy, że wiosną wbijemy pierwszą łopatę pod budowę fabryki, a prace już się fizycznie rozpoczęły - powiedział minister.

Przypomniał, że zgodnie z planem pierwszy samochód elektryczny z Polski miałby zjechać z linii produkcyjnej w 2029 r. - Pamiętajmy o tym, że to będzie wspólny projekt Polski i Tajwański (...) To będzie oznaczało transfer technologii, kompetencje w Polsce, local content i nasz polski samochód, który będziemy produkowali i sprzedawali w całej Europie - dodał.

450 tys. elektryków z Jaworzna?

Balczun zauważył, że docelowo fabryka ma produkować 450 tys. samochodów rocznie.

Na początku maja br. tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa ze spółką ElectroMobility Poland (EMP). Z kolei 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę inwestycyjną EMP ws. finansowania projektu Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Finansowanie w wysokości 4,5 mld zł będzie pochodziło ze środków dłużnych KPO.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, większość udziałów ma w niej Skarb Państwa. W projekt Izery zaangażowane były przedsiębiorstwa z Chin, ale harmonogram wielokrotnie modyfikowano i ostatecznie w pierwotnym kształcie nie został zrealizowany. (PAP)