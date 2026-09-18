Co dalej z hałdą Pokój? Mieszkańcy Rudy Śląskiej poznają wyniki badań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaprasza mieszkańców rudzkich dzielnic Wirek, Nowy Bytom i Bykowina na spotkanie w sprawie hałdy Pokój I.
fot: SRK
Rekultywacja zapożarowanej hałdy Pokój.
fot: SRK
Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaprasza mieszkańców rudzkich dzielnic Wirek, Nowy Bytom i Bykowina na spotkanie w sprawie hałdy Pokój I.
Jak informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń spotkanie odbędzie się o godz. 17 we wtorek, 22 września, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej przy ul. Westerplatte 2A.
W czasie spotkania przedstawione zostaną wyniki badań gruntu wykonane na hałdzie Pokój I przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Z mieszkańcami spotkają się również przedstawiciele władz miasta oraz SRK.
Przypomnijmy, że badania na zapożarowanej hałdzie zostały przeprowadzone przez ekspertów IETU w odpowiedzi na skargi mieszkańców Rudy Śląskiej. W tym roku SRK zleciła również badania gleby i powietrza. Od połowy 2024 roku na hałdzie prowadzone są prace zabezpieczające.