Kraj i Świat

Co dalej z hałdą Pokój? Mieszkańcy Rudy Śląskiej poznają wyniki badań

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaprasza mieszkańców rudzkich dzielnic Wirek, Nowy Bytom i Bykowina na spotkanie w sprawie hałdy Pokój I.

Robert Passia

Robert Passia

18 września 2026, 13:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK

Rekultywacja zapożarowanej hałdy Pokój.

fot: SRK

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaprasza mieszkańców rudzkich dzielnic Wirek, Nowy Bytom i Bykowina na spotkanie w sprawie hałdy Pokój I.

Jak informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń spotkanie odbędzie się o godz. 17 we wtorek, 22 września, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej przy ul. Westerplatte 2A. 

W czasie spotkania przedstawione zostaną wyniki badań gruntu wykonane na hałdzie Pokój I przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Z mieszkańcami spotkają się również przedstawiciele władz miasta oraz SRK.

 

Przypomnijmy, że badania na zapożarowanej hałdzie zostały przeprowadzone przez ekspertów IETU w odpowiedzi na skargi mieszkańców Rudy Śląskiej. W tym roku SRK zleciła również badania gleby i powietrza. Od połowy 2024 roku na hałdzie prowadzone są prace zabezpieczające. 

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