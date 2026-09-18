Kraj i Świat

Wiadomo kto zlikwiduje bramki na zachodnim odcinku A4 w woj. śląskim

Firma PORR złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na likwidację nieużywanej infrastruktury poboru opłat na zachodnim odcinku autostrady A4 w województwie śląskim. Wartość oferty przekracza 7,7 mln zł.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

18 września 2026, 11:44
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GDDKiA

Zlikwidują bramki na autostradzie A4

fot: GDDKiA

Firma PORR złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na likwidację nieużywanej infrastruktury poboru opłat na zachodnim odcinku autostrady A4 w województwie śląskim. Wartość oferty przekracza 7,7 mln zł.

Umowa możliwa jeszcze w tym roku

Na ewentualne odwołania od rozstrzygnięcia przetargu GDDKiA czeka do 28 września. Jeśli nie zostaną złożone, umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w IV kwartale 2026 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że PORR będzie odpowiadał nie tylko za przeprowadzenie robót, lecz także za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

Pięć miejsc poboru opłat

Prace obejmą nieużywaną infrastrukturę poboru opłat w pięciu lokalizacjach:

  • Żernica,
  • Bojków,
  • Ostropa,
  • Kleszczów,
  • Łany.

Obiekty znajdują się zarówno w ciągu głównym autostrady, jak i na węzłach śląskiego odcinka A4 między Gliwicami a Wrocławiem.

Po przygotowaniu dokumentacji wykonawca przeprowadzi rozbiórkę obiektów. Następnie droga zostanie przywrócona do standardów właściwych dla autostrady. W ramach zadania zmieniona zostanie także organizacja ruchu.

Łącznie 12 miesięcy na realizację

Wykonawca będzie miał pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na wykonanie robót budowlanych przewidziano kolejnych siedem miesięcy.

Inwestycja jest finansowana przez Ministerstwo Finansów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za przeprowadzenie postępowania oraz nadzór nad poszczególnymi etapami prac.

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