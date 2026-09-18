Kraj i Świat

S11 na Śląsku bliżej realizacji. GDDKiA podpisała umowę na ponad 12 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o kolejnym etapie prac przygotowawczych do budowy trasy S11 w woj. śląskim.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

18 września 2026, 11:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Arkadiusz Janocha / UM Bytom

Droga S11 będzie przebiegać przez woj. śląskie.

fot: Arkadiusz Janocha / UM Bytom

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o kolejnym etapie prac przygotowawczych do budowy trasy S11 w woj. śląskim.

GDDKiA poinformowała, że trwają już przygotowania do budowy wszystkich fragmentów drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim. W ostatnim czasie Dyrekcja podpisała umowę z katowicką firmą Trakt na 12,4 mln zł. Zakłada ona, że projektanci przeanalizują prawie 29-kilometrowy fragment S11 od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego.

- Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Projektanci przygotują m.in. mapę do celów projektowych, analizy i prognozy ruchu, analizy geometryczne (pod kątem sytuacyjnym i wysokościowym), technologiczne i ekonomiczne, opracowania geologiczne i geotechniczne oraz analizę kosztów i korzyści – informuje GDDKiA. 

Na tym odcinku S11 oprócz samej trasy powstaną węzły Sieraków Śląski, Lubliniec Północ i Lubliniec Południe, Miejsca Obsługi Podróżnych oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca.

Szybki dojazd nad morze w 2032? 

Budowa drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim (o długości około 65 km) planowana jest w latach 2027–2032. By prace mogły ruszyć, konieczne jest uzyskanie przez GDDKiA niezbędnych decyzji administracyjnej, w tym najważniejszej, czyli pozwolenia na budowę. Konieczne jest też zapewnienie finansowania inwestycji.

Droga połączy Górny Śląsk m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Po zakończeniu budowy będzie liczyć ponad 560 km. Ma umożliwić dojazd z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie, gdzie połączy się z autostradą A1, w niespełna pięć godzin.

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