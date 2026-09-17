Polska znalazła się w gronie państw współdecydujących o kierunkach globalnej debaty energetycznej podczas trzydniowego spotkania ministrów energii G20, które odbyło się w dniach 14–16 września 2026 r. w Houston w USA. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział w pracach grupy to „wielki zaszczyt” i ważny moment nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – przekazuje Ministerstwo Energii w podsumowaniu spotkania.

Polska znalazła się w gronie państw współdecydujących o kierunkach globalnej debaty energetycznej podczas trzydniowego spotkania ministrów energii G20, które odbyło się w dniach 14–16 września 2026 r. w Houston w USA. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział w pracach grupy to „wielki zaszczyt” i ważny moment nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – przekazuje Ministerstwo Energii w podsumowaniu spotkania.

Minister przedstawił polskie doświadczenia związane z dywersyfikacją dostaw i rozwojem infrastruktury, wymieniając inwestycje w moce importowe LNG, bezpośrednie połączenie rurociągowe z polami gazowymi na Morzu Północnym (Baltic Pipe), połączenia międzysystemowe oraz silniejsze sieci krajowe. – Kiedy nadszedł kryzys, Polska była na silniejszej pozycji – podkreślił.

– Bezpieczeństwo energetyczne to jedna z najważniejszych wartości strategicznych Polski. Dla nas opiera się ono na trzech zasadach: dywersyfikacji, wystarczalności i odporności – powiedział Miłosz Motyka.

Minister Miłosz Motyka wskazał, że odpowiedzią na wyzwania musi być zróżnicowany miks energetyczny, w którym poszczególne technologie wzajemnie się uzupełniają:

Podczas kluczowej sesji „Energy Security and Affordable Baseload Energy” ministrowie rozmawiali o tym, jak zapewnić gospodarce stabilną i przystępną cenowo energię w warunkach rosnącego zapotrzebowania.

W centrum rozmów ministrów energii G20 znalazły się najważniejsze wyzwania światowej energetyki, zdefiniowane w trzech filarach:

– Polska jest gotowa wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Nasza siła gospodarcza, nasze doświadczenie oraz nasz wkład w międzynarodowe bezpieczeństwo wspierają nasze ambicje, by stać się stałym członkiem G20 – mówił szef resortu energii. Dodał, że silniejszy głos Europy Środkowo-Wschodniej w G20 wzmocniłby samo to forum.

Polska została zaproszona przez amerykańską prezydencję do udziału w tegorocznych pracach G20 jako pełnoprawny członek, co pozwoliło jej wnosić perspektywę regionu do debat o energii. Minister Motyka zaznaczył, że Polska przeszła ogromną zmianę w ciągu ostatnich trzech dekad, znacząco wzmocniła się gospodarczo i dziś odgrywa coraz większą rolę w bezpieczeństwie europejskim i międzynarodowym.

Partnerstwo z USA: LNG, atom i SMR

W Houston minister Motyka spotkał się z Dougiem Burgumem, Sekretarzem Zasobów Wewnętrznych USA. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa dostaw energii, infrastruktury LNG, współpracy energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozwoju energetyki jądrowej i technologii SMR (małych reaktorów modułowych).

– Polska i Stany Zjednoczone mają dziś wspólny interes w budowaniu silnego, bezpiecznego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Polska nie jest wyłącznie odbiorcą amerykańskich rozwiązań – jesteśmy partnerem, który realizuje własne, strategiczne inwestycje – mówił minister.

O energetyce jądrowej minister rozmawiał również z Coreyem Hoganem, Sekretarzem Parlamentarnym Ministra Energii Kanady. Dyskusja dotyczyła dalszej realizacji wspólnych projektów oraz dialogu konkurencyjnego dotyczącego drugiej polskiej elektrowni jądrowej.

– Chcemy, aby jak największa część wartości tej inwestycji została w polskiej gospodarce. Udział polskich firm w tym procesie jest dla nas jednym z kluczowych elementów rozmów z potencjalnymi partnerami – wskazał Motyka.

Polska hubem amerykańskiego LNG dla Europy Środkowej

Polska delegacja odwiedziła terminal LNG Sabine Pass w Luizjanie – największy terminal gazowy w Ameryce Północnej i jeden z największych tego typu na świecie, o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 30 mln ton LNG rocznie. Znaczna część amerykańskiego LNG sprowadzanego do Polski pochodzi właśnie z tego terminala.

Fundamentem pozycji Polski jako węzła dystrybucji LNG z USA do Europy Środkowej jest zróżnicowana infrastruktura: terminal LNG w Świnoujściu, pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej oraz krajowy system przesyłowy i połączenia transgraniczne.

– Polska zbudowała dziś pozycję, która pozwala nam nie tylko skutecznie zabezpieczać własne dostawy energii, ale także wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. Jesteśmy gotowi stać się hubem gazowym dla regionu pod kątem przesyłu i magazynowania gazu – powiedział minister energii.

Clean Cooking: dostęp do nowoczesnych technologii

Jednym z tematów obrad była również kwestia dostępu do nowoczesnych technologii. Ponad 2 miliardy ludzi na świecie nadal korzysta z paliw i technologii, które powodują szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. O tym, jak zwiększać dostęp do bezpiecznych, nowoczesnych i mniej emisyjnych rozwiązań, rozmawiano podczas Side Event: Clean Cooking.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na skalę globalnego wyzwania i jego konsekwencje zdrowotne, społeczne i środowiskowe, a także na potrzebę zapewnienia rozwiązań dostępnych, niezawodnych i przystępnych cenowo.

Podatek od koncernów i program CPN

Podczas pobytu w Houston minister Motyka odniósł się również do krajowej sytuacji energetycznej, wskazując, że nie ma innego sposobu sfinansowania programu Ceny Paliwa Niżej (CPN) niż ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw.

– Musimy opodatkować koncerny paliwowe, żeby móc zagwarantować finansowanie tego pakietu – podkreślił.

Minister przyznał, że obecny kryzys wywołany m.in. zakłóceniami w strategicznej cieśninie Ormuz oraz unieruchomieniem saudyjskiego ropociągu jest „bezwzględnie największym od lat”, ale uspokoił konsumentów: – Orlen zabezpieczył się dostawami na kolejne tygodnie, więc w najbliższym czasie żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o dostępność paliw, nie ma.

G20 Energy Abundance Working Group

Polska, zaproszona przez administrację USA do udziału w pracach G20 w 2026 r., aktywnie uczestniczy w globalnej debacie o przyszłości energetyki. Ministerstwo Energii pełni rolę resortu wiodącego w koordynacji polskiego udziału w grupie roboczej G20 Energy Abundance Working Group (Grupa Robocza ds. Dostatku Energii).

Wizyta w Houston była okazją do przedstawienia polskich doświadczeń związanych z transformacją energetyczną, a także rozmów o konkretnych rozwiązaniach wzmacniających bezpieczeństwo dostaw i rozwój infrastruktury energetycznej. Dzięki doświadczeniu w dywersyfikacji dostaw, rozbudowanej infrastrukturze energetycznej i rozwijanej współpracy transatlantyckiej, Polska wzmacnia swoją rolę w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej.

G20 to forum współpracy największych gospodarek świata, Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej.