Wojewoda pomorska wydała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Od kwietnia 2026 r. trwają już prace na tzw. „ostatniej mili”. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do przyszłej elektrowni jądrowej jest już w budowie – informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Cały pierwszy odcinek trasy do przyszłej elektrowni jądrowej jest już w budowie

Wojewoda pomorska wydała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Od kwietnia 2026 r. trwają już prace na tzw. „ostatniej mili”. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do przyszłej elektrowni jądrowej jest już w budowie – informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga połączy elektrownię z trasą S6

Budowana droga krajowa będzie miała łącznie około 26 km długości. Połączy teren przyszłej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino z drogą ekspresową S6 w rejonie węzła Łęczyce.

Inwestycję podzielono na dwa odcinki:

od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 – 11,2 km,

od DW213 do węzła Łęczyce na S6 – około 15 km.

Trasa powstanie w nowym śladzie jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, w klasie GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Umowy z wykonawcami podpisano w drugim i trzecim kwartale 2025 roku.

Trwają prace na „ostatniej mili”

Od kwietnia tego roku prowadzone są prace na tak zwanej „ostatniej mili”. To około 5-kilometrowy fragment, który połączy plac budowy elektrowni jądrowej z istniejącą siecią dróg publicznych poprzez drogę pożarową.

Na trasie głównej prowadzone są między innymi:

prace ziemne i melioracyjne,

dostawy materiałów na place składowe,

wymiana gruntów słabonośnych,

wzmacnianie podłoża za pomocą kolumn przemieszczeniowych i pali,

wykonywanie nasypów, wykopów i rowów,

odhumusowanie terenu,

przygotowanie warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podłoża.

Rozpoczęto również prace przy obiektach inżynieryjnych. Na moście w rejonie Kanału Biebrowskiego wykonano fundamenty podpór. Powstało także jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9 proc.

Odcinek do DW213 za ponad 177 mln zł

Za budowę ponad 11-kilometrowego odcinka między Lubiatowem a DW213 odpowiada konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź.

Wartość kontraktu przekracza 177 mln zł. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”.

Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszych robót na pozostałych około 6 km trasy. Zakończenie prac na całym odcinku planowane jest w drugim kwartale 2028 roku.

Czekają na ZRID dla drugiego odcinka

Drugi fragment drogi, prowadzący od DW213 do węzła Łęczyce na S6, będzie miał około 15 km. Jego wykonawcą jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones.

Umowa w formule „Projektuj i buduj” opiewa na prawie 200 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zapowiedziami decyzja powinna zostać wydana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Zakończenie robót na tym odcinku zaplanowano na czwarty kwartał 2028 roku.

W ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice–Bożepole Wielkie powstanie również łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a trasą ekspresową. Umożliwi on połączenie nowej drogi krajowej z węzłem Łęczyce.

Trasa odciąży lokalne drogi

Nowa droga ma znaczenie nie tylko dla obsługi przyszłej elektrowni jądrowej, ale również dla mieszkańców i turystów odwiedzających nadmorskie miejscowości w gminie Choczewo.

Inwestycja ma:

zwiększyć przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego,

odciążyć istniejące drogi,

skrócić czas przejazdu między Trójmiastem a miejscowościami nad Bałtykiem,

poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania,

zapewnić alternatywny dojazd nad morze, szczególnie w sezonie turystycznym.

Nowa trasa ma także ograniczyć negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie. Według założeń inwestycji przyczyni się do zmniejszenia hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń, a tym samym poprawi warunki życia lokalnej społeczności.

Nawierzchnia będzie przystosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś.

Inwestycja o znaczeniu strategicznym

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino została ujęta w uchwale Rady Ministrów ustanawiającej wieloletni program wsparcia inwestycji infrastrukturalnych związanych z realizacją kluczowych przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jednym z najważniejszych elementów programu jest budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi przyszłej elektrowni jądrowej w województwie pomorskim.

Kalendarium budowy

Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213

23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański)

– podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański) 28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU)

– złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) 31 grudnia 2024 r. – uzyskanie DŚU

– uzyskanie DŚU 8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj

– ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj 28 marca 2025 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

– wybór najkorzystniejszej oferty 17 kwietnia 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź) i rozpoczęcie prac projektowych

– podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź) i rozpoczęcie prac projektowych 27 lutego 2026 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę tzw. „ostatniej mili”

– złożenie wniosku o pozwolenie na budowę tzw. „ostatniej mili” 9 marca 2026 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID dla pozostałej części

– złożenie wniosku o decyzję ZRID dla pozostałej części 24 kwietnia 2026 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę tzw. „ostatniej mili”

– uzyskanie pozwolenia na budowę tzw. „ostatniej mili” 14 września 2026 r. – uzyskanie decyzji ZRID

– uzyskanie decyzji ZRID II kwartał 2027 r. – planowane zakończenie robót dla tzw. „ostatniej mili”

– planowane zakończenie robót dla tzw. „ostatniej mili” II kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót

Droga wojewódzka nr 213 - droga ekspresowa S6 (węzeł Łęczyce)