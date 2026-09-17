Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.

Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.

Parametry nowej drogi

Przebudowa objęła 5,2-kilometrowy odcinek DW 921, biegnący od skrzyżowania z ul. Lipową w Stanicy do nowo wybudowanego ronda na zbiegu ulic Powstańców, Gliwickiej, Polnej i Bierawki w Pilchowicach. Droga stanowi ważne połączenie między drogą krajową nr 78 a miejscowością Stanica, a dalej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 919.

Nowa jezdnia ma 7 metrów szerokości i została zaprojektowana w klasie technicznej G, z dopuszczeniem ruchu pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do 11,5 tony. W ramach zadania wybudowano również:

nowe chodniki i ścieżki rowerowe,

dwa przejścia dla zwierząt,

pięć przepustów pod koroną drogi,

kanalizację deszczową,

energooszczędne oświetlenie LED.

Prace obejmowały także likwidację kolizji z infrastrukturą w pasie drogowym, w tym przebudowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Bezpieczeństwo i trwałość na 50 lat

Zastosowane rozwiązania techniczne mają zapewnić trwałość nawierzchni na poziomie 50 lat bez konieczności gruntownej przebudowy (tzw. Perpetual Pavement). ZDW w Katowicach stosuje przy tym podejście Life Cycle Cost, czyli analizę kosztu życia drogi, co przekłada się na długoterminową oszczędność dla budżetu województwa.

– Te drogę trzeba było rozebrać i wybudować właściwie od nowa. Modernizacja wpłynęła na poprawę jakości transportu i komunikacji na terenie miejscowości Pilchowice i Stanica – podkreślił dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor.

Zastosowanie separacji ruchu pojazdów od rowerzystów i pieszych oraz budowa ronda u zbiegu ulic Gliwickiej, Powstańców i Bierawki mają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.