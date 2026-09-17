Kraj i Świat

Zakończono 11-letnią przebudowę DW 921 w Pilchowicach. Kierowcy mają ponad 5 km nowej drogi

Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 września 2026, 12:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Grygiel/UMWS

DW 921 w Pichowicach

fot: Andrzej Grygiel/UMWS

Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.

Parametry nowej drogi

Przebudowa objęła 5,2-kilometrowy odcinek DW 921, biegnący od skrzyżowania z ul. Lipową w Stanicy do nowo wybudowanego ronda na zbiegu ulic Powstańców, Gliwickiej, Polnej i Bierawki w Pilchowicach. Droga stanowi ważne połączenie między drogą krajową nr 78 a miejscowością Stanica, a dalej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 919.

Nowa jezdnia ma 7 metrów szerokości i została zaprojektowana w klasie technicznej G, z dopuszczeniem ruchu pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do 11,5 tony. W ramach zadania wybudowano również:

  • nowe chodniki i ścieżki rowerowe,
  • dwa przejścia dla zwierząt,
  • pięć przepustów pod koroną drogi,
  • kanalizację deszczową,
  • energooszczędne oświetlenie LED.

Prace obejmowały także likwidację kolizji z infrastrukturą w pasie drogowym, w tym przebudowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Bezpieczeństwo i trwałość na 50 lat

Zastosowane rozwiązania techniczne mają zapewnić trwałość nawierzchni na poziomie 50 lat bez konieczności gruntownej przebudowy (tzw. Perpetual Pavement). ZDW w Katowicach stosuje przy tym podejście Life Cycle Cost, czyli analizę kosztu życia drogi, co przekłada się na długoterminową oszczędność dla budżetu województwa.

– Te drogę trzeba było rozebrać i wybudować właściwie od nowa. Modernizacja wpłynęła na poprawę jakości transportu i komunikacji na terenie miejscowości Pilchowice i Stanica – podkreślił dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor.

Zastosowanie separacji ruchu pojazdów od rowerzystów i pieszych oraz budowa ronda u zbiegu ulic Gliwickiej, Powstańców i Bierawki mają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

11 lat prac w trzech etapach

Realizacja inwestycji rozciągnęła się na 11 lat, a prace były prowadzone etapami. Oficjalne zakończenie prac ogłoszono podczas briefingu prasowego 16 września 2026 r. z udziałem władz województwa i ZDW.

– Oddanie do użytku tego odcinka drogi to ważne wydarzenie zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To nie była inwestycja łatwa do realizacji zważywszy, że trwało to w sumie 11 lat, a prace były podzielone na trzy etapy. Efektem jest droga spełniająca najwyższe standardy technologiczne, do tego bezpieczna, zapewniająca komfort jazdy – powiedział wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski.

– Z pozoru mogłoby się wydawać, że 5,2 km to odcinek niewielki, ale tutaj odgrywa on ogromną rolę biorąc pod uwagę bezpieczeństwo – dodał radny sejmiku województwa Marek Bieniek.

Województwo śląskie przeznacza rocznie blisko 1 mld zł na zadania drogowe, co pozwala realizować inwestycje na dużą skalę. Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony.

Powiązane tematy:

DW921 pilchowice województwo śląskie grzegorz boski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

1754485862 bujakkprp
Polityka

Prezydent wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw

Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach - zapowiedział w czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Projekt m.in. wprowadzi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych.

Samorząd i region

Podwójne świętowanie w Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (GKW) zapraszają w weekend 19–20 września 2026 r. na podwójne święto: 173. urodziny najstarszej nieprzerwanie czynnej kolei wąskotorowej na świecie oraz 60. urodziny kultowej lokomotywy Lyd1-309. Program obejmuje historyczne widowisko fabularne „Po torach przez granicę”, przejazdy z parowozem „Ryś”, zwiedzanie stacji, symulator EN57, a nawet naukę prowadzenia lokomotywy Wls75.

Artykuł sponsorowany

Jak wybrać idealny bagażnik na narty: poradnik dla początkujących

Wyjazd na narty oznacza nie tylko wybór ośrodka i przygotowanie sprzętu, ale też konieczność jego bezpiecznego przewiezienia. Jeśli dopiero planujesz zakup akcesoriów transportowych, liczba dostępnych rozwiązań może początkowo wydawać się spora. Podpowiadamy, jak wybrać odpowiedni bagażnik, na co zwrócić uwagę przed zakupem i jak dopasować go do samochodu oraz własnych potrzeb.

Energetyka atomowa

Cała droga do elektrowni jądrowej w budowie. Jest pozwolenie na kolejny odcinek

Wojewoda pomorska wydała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Od kwietnia 2026 r. trwają już prace na tzw. „ostatniej mili”. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do przyszłej elektrowni jądrowej jest już w budowie – informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.