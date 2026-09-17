Zakończono 11-letnią przebudowę DW 921 w Pilchowicach. Kierowcy mają ponad 5 km nowej drogi
Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
DW 921 w Pichowicach
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
Po 11 latach prac, podzielonych na trzy etapy, oficjalnie otwarto przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 w gminie Pilchowice. Inwestycja o wartości 84,4 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących między Zabrzem a Rudami.
Parametry nowej drogi
Przebudowa objęła 5,2-kilometrowy odcinek DW 921, biegnący od skrzyżowania z ul. Lipową w Stanicy do nowo wybudowanego ronda na zbiegu ulic Powstańców, Gliwickiej, Polnej i Bierawki w Pilchowicach. Droga stanowi ważne połączenie między drogą krajową nr 78 a miejscowością Stanica, a dalej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 919.
Nowa jezdnia ma 7 metrów szerokości i została zaprojektowana w klasie technicznej G, z dopuszczeniem ruchu pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do 11,5 tony. W ramach zadania wybudowano również:
- nowe chodniki i ścieżki rowerowe,
- dwa przejścia dla zwierząt,
- pięć przepustów pod koroną drogi,
- kanalizację deszczową,
- energooszczędne oświetlenie LED.
Prace obejmowały także likwidację kolizji z infrastrukturą w pasie drogowym, w tym przebudowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych.
Bezpieczeństwo i trwałość na 50 lat
Zastosowane rozwiązania techniczne mają zapewnić trwałość nawierzchni na poziomie 50 lat bez konieczności gruntownej przebudowy (tzw. Perpetual Pavement). ZDW w Katowicach stosuje przy tym podejście Life Cycle Cost, czyli analizę kosztu życia drogi, co przekłada się na długoterminową oszczędność dla budżetu województwa.
– Te drogę trzeba było rozebrać i wybudować właściwie od nowa. Modernizacja wpłynęła na poprawę jakości transportu i komunikacji na terenie miejscowości Pilchowice i Stanica – podkreślił dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor.
Zastosowanie separacji ruchu pojazdów od rowerzystów i pieszych oraz budowa ronda u zbiegu ulic Gliwickiej, Powstańców i Bierawki mają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
11 lat prac w trzech etapach
Realizacja inwestycji rozciągnęła się na 11 lat, a prace były prowadzone etapami. Oficjalne zakończenie prac ogłoszono podczas briefingu prasowego 16 września 2026 r. z udziałem władz województwa i ZDW.
– Oddanie do użytku tego odcinka drogi to ważne wydarzenie zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To nie była inwestycja łatwa do realizacji zważywszy, że trwało to w sumie 11 lat, a prace były podzielone na trzy etapy. Efektem jest droga spełniająca najwyższe standardy technologiczne, do tego bezpieczna, zapewniająca komfort jazdy – powiedział wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski.
– Z pozoru mogłoby się wydawać, że 5,2 km to odcinek niewielki, ale tutaj odgrywa on ogromną rolę biorąc pod uwagę bezpieczeństwo – dodał radny sejmiku województwa Marek Bieniek.
Województwo śląskie przeznacza rocznie blisko 1 mld zł na zadania drogowe, co pozwala realizować inwestycje na dużą skalę. Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony.