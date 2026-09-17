Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie - powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służ specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach.

Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie - powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służ specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach.

Dodał, że sprawę prowadzi policja. - Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństw Wewnętrznego, która przygląda się sprawie - dodał.

Wskutek środowej awarii urządzeń STR ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany w godzinach od 3 do 5.

- Mimo usunięcia ośmiogodzinnej środowej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice, utrudnienia w Sosnowcu przekładają się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez tę stację - poinformował w środę po południu rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.

Jak uściślił, choć po awarii w Katowicach trwa przywracanie rozkładowego ruchu kolejowego, w Sosnowcu obowiązywało po południu tzw. telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekładało się na powiększanie ich opóźnień.

“W związku ze skalą porannych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Na godz. 14 Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów w całej relacji, 19 w części relacji. Opóźnione są 102 pociągi, łącznie na ponad 5 tys. minut“ - zrelacjonował Wnuk.

Dodał, że przewoźnicy utrzymują do odwołania wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem-Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Bilety KŚ są też nadal honorowane w sieci Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wcześniej, ok. godz. 13, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych informowali, że awaria spowodowała opóźnienia 222 pociągów (różnych przewoźników) na łącznie ok. 6,2 tys. minut oraz odwołanie 62 kursów, z czego 38 na całej trasie, a 24 na części trasy.

Wskutek awarii urządzeń SRK ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany w godzinach od 3 do 5, a od 5 zabezpieczono drogi przebiegu przez stację i ruch prowadzono przy znacznych ograniczeniach - większych, niż wynikające z trwającej modernizacji katowickiego węzła kolejowego.