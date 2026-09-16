W sierpniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, we wszystkich województwach obserwowany jest spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia - wynika z Barometru Ofert Pracy. Zdaniem autorów raportu, ma to związek z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie.

W sierpniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, we wszystkich województwach obserwowany jest spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia - wynika z Barometru Ofert Pracy. Zdaniem autorów raportu, ma to związek z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po czterech miesiącach wzrostów w sierpniu spadł.

W sierpniu wyniósł on 256,8 pkt wobec 261,5 pkt w lipcu. Jednocześnie w ujęciu rocznym odnotowano wzrost, gdyż w sierpniu 2025 r. Barometr wynosił 254,9 pkt. Zdaniem autorów raportu, spadek miesiąc do miesiąca potwierdza brak wyraźnej tendencji rozwojowej internetowych wakatów, którą obserwowano już od 2025 r.

Spadek miesiąc do miesiąca

"W sierpniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, we wszystkich bez wyjątku województwach obserwujemy spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia. Relatywnie największe spadki w stosunku do ubiegłego miesiąca notujemy w woj. wielkopolskim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. W województwie podkarpackim, zachodniopomorskim oraz opolskim z kolei skala spadku była niewielka" - podali autorzy raportu/

Wśród głównych czynników wywierających negatywną presję na pracodawców wyróżniają oni przede wszystkim szok podażowy na rynku surowców energetycznych, związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

"Utrzymująca się presja inflacyjna zwiększa niepewność co do dalszego kierunku polityki pieniężnej, w tym ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Wyższy koszt pieniądza oznacza z kolei droższe finansowanie nowych inwestycji oraz większe obciążenie związane z obsługą już istniejącego zadłużenia, co utrudnia przedsiębiorcom planowanie przyszłych działań" - ocenili eksperci.

Obserwują oni dobrą sytuację w usługach, gdzie od początku roku przybywa wakatów, a liczba ogłoszonych w sierpniu ofert pracy znajduje się w pobliżu historycznych maksimów.

"W grupie zawodów fizycznych utrzymuje się spadkowa tendencja, choć wakatów nadal ogłasza się relatywnie dużo. Dla absolwentów nauk ścisłych obserwujemy drobną korektę po stosunkowo udanej pierwszej połowie roku. Z kolei w zawodach z zakresu nauk społecznych od początku roku sytuacja pozostaje bez istotnych zmian" - dodali.

Największe spadki dla grafików, finansistów

Eksperci BIEC zwrócili uwagę, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w sierpniu po stronie pracodawców dominowały głównie negatywne nastroje.

Spośród kilku kategorii ofert w których wakatów ukazało się więcej niż przed miesiącem relatywnie najwięcej przybyło ich dla pracowników działów związanych z zakupami, w branży bankowej oraz w nieruchomościach. Największe spadki z kolei wystąpiły dla grafików, finansistów oraz pracowników biurowych.

Wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w sierpniu odnotowano nieco więcej kategorii, w których liczba wakatów wzrosła, niż tych, w których spadła.

Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca przybyło dla pracowników działów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), badaniami i rozwojem oraz w handlu internetowym. Spadek liczby wakatów w największym stopniu dotknął informatyków, przy czym relatywnie największa redukcja wystąpiła w kategorii ofert skierowanych do administratorów systemów informatycznych.

W zawodach usługowych w sierpniu wzrost liczby ogłoszeń o pracy notowany jest w większości obserwowanych kategorii ofert pracy. Relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń zatrudnienia ukazało się w branży turystycznej, logistycznej oraz edukacyjnej. Spadek odnotowano w branży medialnej oraz zdrowotnej.