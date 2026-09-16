Robotyzacja zakładu – jak rozpocząć?

Robotyzacja może być sposobem na automatyzację wybranych, powtarzalnych operacji wykonywanych w zakładzie produkcyjnym. Nie zawsze oznacza przy tym przebudowę całej linii. W zależności od charakteru procesu rozwiązanie może obejmować pojedyncze stanowisko z robotem przemysłowym albo być częścią większego układu maszyn i urządzeń.

Robotyzacja może być sposobem na automatyzację wybranych, powtarzalnych operacji wykonywanych w zakładzie produkcyjnym. Nie zawsze oznacza przy tym przebudowę całej linii. W zależności od charakteru procesu rozwiązanie może obejmować pojedyncze stanowisko z robotem przemysłowym albo być częścią większego układu maszyn i urządzeń.

Kluczowe znaczenie ma określenie, jakie zadanie ma zostać zautomatyzowane i jakie wymagania musi spełniać projektowane rozwiązanie.

Kiedy warto pomyśleć o robotyzacji procesów produkcyjnych?

Dobrym punktem wyjścia jest analiza czynności, które są powtarzalne i mogą zostać wykonane przez urządzenie bez konieczności każdorazowej ingerencji operatora. W zależności od specyfiki produkcji może chodzić m.in. o paletyzację, obsługę maszyn, przenoszenie produktów czy inne operacje wykonywane według określonego schematu.

Przykładem takiego zastosowania jest stanowisko paletyzacji z robotem współpracującym. W jednej z realizacji Automatec robot pobiera kartony z przenośnika i układa je na palecie według wzoru określonego przez operatora za pomocą panelu HMI. Stanowisko zostało przygotowane tak, aby mogło kolejno obsługiwać dwie palety.

Krok 1: Audyt procesów i identyfikacja potencjału

Przed rozpoczęciem projektowania trzeba określić, jak wygląda proces, który ma zostać zautomatyzowany. Automatec rozpoczyna współpracę od dokładnego zapoznania się z procesem oraz wymaganiami klienta. Na tej podstawie można określić zakres projektowanego rozwiązania i sposób jego działania.

Nie musi to oznaczać analizy całego zakładu. Jeżeli problem dotyczy konkretnej operacji, przedmiotem prac może być właśnie określone stanowisko, maszyna lub fragment istniejącej linii.

Krok 2: Analiza opłacalności (ROI)

Każda inwestycja w automatyzację powinna uwzględniać koszty wykonania rozwiązania oraz jego zastosowanie w konkretnym procesie. Nie ma jednak jednej wartości ROI właściwej dla wszystkich projektów robotyzacji. Koszt i możliwe efekty zależą m.in. od rodzaju zadania, zakresu projektowanego stanowiska, zastosowanych urządzeń oraz sposobu włączenia rozwiązania do istniejącego procesu.

Dlatego zamiast zakładać z góry określony czas zwrotu inwestycji, warto najpierw sprecyzować wymagania techniczne i zakres projektu. Dopiero wtedy można odnosić koszt rozwiązania do konkretnego zastosowania.

Krok 3: Wybór pilotażowego procesu

Pierwszym projektem nie musi być automatyzacja całej linii. Możliwe jest rozpoczęcie od konkretnego urządzenia lub stanowiska wykonującego jasno określone zadanie. Takie podejście pozwala skupić projekt na jednym procesie i precyzyjnie określić wymagania techniczne.

W przypadku Automatec rozwiązanie jest opracowywane na podstawie potrzeb klienta. Firma może przygotować również maszyny prototypowe, a jeśli na etapie prac konieczne jest sprawdzenie przyjętych założeń, wykonuje testy pozwalające zweryfikować proponowane rozwiązanie.

Krok 4: Wybór integratora i technologii

W robotyzacji sam robot jest tylko jednym z elementów całego rozwiązania. Równie istotne są sposób jego współpracy z pozostałymi urządzeniami, układ sterowania oraz konstrukcja stanowiska.

Automatec projektuje i buduje maszyny oraz instalacje elektryczne i układy sterowania. W realizowanych rozwiązaniach wykorzystuje m.in. roboty przemysłowe, systemy wizyjne, systemy etykietujące i drukujące. Firma pracuje z rozwiązaniami takich producentów jak Mitsubishi, Siemens czy Allen-Bradley.

Współpraca z doświadczonym partnerem

W przypadku projektu wykonywanego pod konkretny proces istotne jest połączenie kilku elementów: określenia wymagań, zaprojektowania rozwiązania, wykonania układu oraz jego uruchomienia. Automatec realizuje projekty we własnym zakładzie, a w ramach swojej działalności zajmuje się również modernizacją istniejących maszyn i linii produkcyjnych.

Dzięki temu robotyzacja nie musi być rozpatrywana wyłącznie jako zakup nowego robota. W zależności od sytuacji może obejmować również przebudowę lub uzupełnienie istniejącego rozwiązania.

Krok 5: Wdrożenie i szkolenie zespołu

Po przygotowaniu rozwiązania następuje etap jego wdrożenia w docelowym procesie. Zakres prac zależy od rodzaju projektowanego urządzenia i sposobu jego wykorzystania.

W przypadku Automatec realizacja obejmuje m.in. budowę projektowanych maszyn oraz urządzeń, a firma wykonuje również badania pomontażowe. Istotną częścią przygotowania rozwiązania jest także dokumentacja związana z projektowanym urządzeniem.

Nie ma natomiast podstaw, aby każdemu projektowi przypisywać taki sam zakres szkoleń czy określony okres wdrożeniowego wsparcia – zależy on od konkretnego rozwiązania i ustaleń dotyczących realizacji.

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Krok 6: Skalowanie robotyzacji w zakładzie

Jeżeli automatyzacja jednego stanowiska odpowiada na konkretną potrzebę produkcyjną, kolejne projekty można rozpatrywać osobno, uwzględniając ich wymagania techniczne. Nie każdy proces będzie wymagał tego samego rodzaju urządzeń ani identycznego sposobu sterowania.

Automatec może pracować zarówno nad nowymi rozwiązaniami, jak i nad modernizacją funkcjonujących maszyn oraz linii produkcyjnych. Dzięki temu kolejne etapy automatyzacji mogą obejmować również dostosowanie istniejącego wyposażenia do zmienionych wymagań procesu.

Najczęstsze błędy przy rozpoczynaniu robotyzacji

Jednym z podstawowych błędów jest rozpoczęcie od wyboru konkretnego robota zamiast od określenia zadania, jakie ma wykonywać całe stanowisko. Sam robot nie rozwiązuje problemu procesu – potrzebne są również odpowiednia konstrukcja, sterowanie oraz sposób współpracy z pozostałymi elementami linii.

Drugim problemem może być pominięcie możliwości modernizacji istniejącego wyposażenia. Jeżeli obecna maszyna lub linia może zostać dostosowana do nowych wymagań, nie zawsze konieczne jest projektowanie całego rozwiązania od podstaw. Automatec wykonuje zarówno nowe maszyny i urządzenia, jak i modernizacje istniejących rozwiązań.

Rozpoczęcie robotyzacji zakładu warto więc poprzedzić dokładnym określeniem procesu i wymagań technicznych. Dopiero na tej podstawie można zdecydować, czy potrzebne będzie stanowisko z robotem przemysłowym, modernizacja istniejącej maszyny, czy szersze rozwiązanie obejmujące konstrukcję urządzenia i układ sterowania. Właśnie takie podejście pozwala dopasować zakres prac do rzeczywistego problemu zamiast zaczynać od konkretnego urządzenia.