Polska uczestniczy w spotkaniu ministerialnym G20 poświęconym energii, środowisku i surowcom krytycznym (Energy Abundance Working Group). W Houston stronę polską reprezentują ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos – informują w MKiŚ.

Polska uczestniczy w spotkaniu ministerialnym G20 poświęconym energii, środowisku i surowcom krytycznym (Energy Abundance Working Group). W Houston stronę polską reprezentują ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos – informują w MKiŚ.

Spotkanie odbywa się w dniach 14–16 września 2026 r. w ramach amerykańskiej prezydencji G20. W agendzie znalazły się m.in. kwestie usprawnienia procedur administracyjnych, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska oraz budowy odpornych łańcuchów dostaw surowców krytycznych.

Polska o sprawniejszych procedurach

Podczas paneli organizowanych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych procedurach wydawania pozwoleń. Ich celem ma być przyspieszenie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że Polska popiera upraszczanie regulacji, ale proces ten powinien uwzględniać również długoterminowe koszty inwestycji oraz ich wpływ na ekosystemy i zasoby naturalne.

- Polska zdecydowanie popiera działania na rzecz upraszczania regulacji. Nasze reformy ograniczają nadmierne wymogi dokumentacyjne, wprowadzają bardziej przejrzyste terminy, poprawiają koordynację między organami administracji oraz zapewniają znaczący udział sektora prywatnego w realizacji dużych projektów infrastruktury energetycznej – zaznaczyła ministra.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała również na znaczenie silnych instytucji publicznych, w tym władz regionalnych i lokalnych. To one często uczestniczą w planowaniu oraz realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

- Musimy zapewnić większą sprawność procedur oraz lepszą koordynację działań wszystkich podmiotów uczestniczących zarówno w fazie przygotowania, jak i realizacji takich przedsięwzięć – mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Cyfryzacja ma przyspieszyć decyzje

Polska delegacja zwracała uwagę, że cyfryzacja i nowe technologie mogą usprawnić wydawanie decyzji administracyjnych oraz pozwoleń środowiskowych. Lepsza wymiana danych między przedsiębiorcami i administracją mogłaby ułatwić przygotowywanie raportów, monitoring środowiska oraz koordynację postępowań.

Jednocześnie – jak podkreślała strona polska – wymiana informacji musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ochrony danych i prywatności.

Dane środowiskowe powinny również wspierać wybór lokalizacji dla inwestycji energetycznych. Polska opowiada się za preferowaniem obszarów o mniejszej wrażliwości środowiskowej, wskazywanych na podstawie rzetelnych i aktualnych informacji.