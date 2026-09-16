Polska na spotkaniu ministerialnym G20. Rozmowy o energii i surowcach krytycznych
Polska uczestniczy w spotkaniu ministerialnym G20 poświęconym energii, środowisku i surowcom krytycznym (Energy Abundance Working Group). W Houston stronę polską reprezentują ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos – informują w MKiŚ.
fot: MKiŚ
Polska uczestniczy w spotkaniu ministerialnym G20 poświęconym energii, środowisku i surowcom krytycznym
fot: MKiŚ
Polska uczestniczy w spotkaniu ministerialnym G20 poświęconym energii, środowisku i surowcom krytycznym (Energy Abundance Working Group). W Houston stronę polską reprezentują ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos – informują w MKiŚ.
Spotkanie odbywa się w dniach 14–16 września 2026 r. w ramach amerykańskiej prezydencji G20. W agendzie znalazły się m.in. kwestie usprawnienia procedur administracyjnych, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska oraz budowy odpornych łańcuchów dostaw surowców krytycznych.
Polska o sprawniejszych procedurach
Podczas paneli organizowanych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych procedurach wydawania pozwoleń. Ich celem ma być przyspieszenie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i zdrowia publicznego.
Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że Polska popiera upraszczanie regulacji, ale proces ten powinien uwzględniać również długoterminowe koszty inwestycji oraz ich wpływ na ekosystemy i zasoby naturalne.
- Polska zdecydowanie popiera działania na rzecz upraszczania regulacji. Nasze reformy ograniczają nadmierne wymogi dokumentacyjne, wprowadzają bardziej przejrzyste terminy, poprawiają koordynację między organami administracji oraz zapewniają znaczący udział sektora prywatnego w realizacji dużych projektów infrastruktury energetycznej – zaznaczyła ministra.
Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała również na znaczenie silnych instytucji publicznych, w tym władz regionalnych i lokalnych. To one często uczestniczą w planowaniu oraz realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.
- Musimy zapewnić większą sprawność procedur oraz lepszą koordynację działań wszystkich podmiotów uczestniczących zarówno w fazie przygotowania, jak i realizacji takich przedsięwzięć – mówiła Paulina Hennig-Kloska.
Cyfryzacja ma przyspieszyć decyzje
Polska delegacja zwracała uwagę, że cyfryzacja i nowe technologie mogą usprawnić wydawanie decyzji administracyjnych oraz pozwoleń środowiskowych. Lepsza wymiana danych między przedsiębiorcami i administracją mogłaby ułatwić przygotowywanie raportów, monitoring środowiska oraz koordynację postępowań.
Jednocześnie – jak podkreślała strona polska – wymiana informacji musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ochrony danych i prywatności.
Dane środowiskowe powinny również wspierać wybór lokalizacji dla inwestycji energetycznych. Polska opowiada się za preferowaniem obszarów o mniejszej wrażliwości środowiskowej, wskazywanych na podstawie rzetelnych i aktualnych informacji.
Surowce krytyczne i bezpieczeństwo dostaw
Jednym z tematów spotkania była współpraca międzynarodowa w zakresie surowców krytycznych. Krzysztof Galos podkreślił, że jest ona jednym z filarów Polityki Surowcowej Państwa, szczególnie w wymiarze wielostronnym.
W 2026 r. Polska uczestniczy w pracach grupy G20 ds. surowców krytycznych. Wspiera działania zmierzające do budowy bezpiecznych, zdywersyfikowanych i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Angażuje się także w inicjatywy Panelu ONZ ds. Minerałów Krytycznych dla Transformacji Energetycznej oraz Europejskiej Rady ds. Surowców Krytycznych.
- Wierzymy, że współpraca dwustronna i wielostronna powinna przyczyniać się do lepszego funkcjonowania rynku, promować sprawiedliwy udział państw zasobnych w surowce mineralne w globalnych łańcuchach wartości oraz wzmacniać tworzenie wartości na poziomie lokalnym – powiedział Krzysztof Galos.
Główny Geolog Kraju zadeklarował również gotowość Polski do dzielenia się doświadczeniami i kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa surowcowego. W jego ocenie odporne i przejrzyste łańcuchy dostaw powinny być wolne od ograniczeń politycznych oraz nieuzasadnionych barier handlowych.
Rozmowy z przedstawicielami USA i Kanady
W Houston przedstawiciele polskiego rządu odbyli dwustronne rozmowy z Dougiem Burgumem, sekretarzem zasobów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Dyskusja dotyczyła m.in. kierunków prac amerykańskiej prezydencji G20 w obszarze surowców krytycznych, rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej oraz wdrażania memorandum o współpracy surowcowej podpisanego w kwietniu 2026 r.
Surowce krytyczne były również głównym tematem rozmowy z Coreyem Hoganem, sekretarzem parlamentarnym kanadyjskiego ministra energii i zasobów naturalnych.
Z kolei podczas spotkania z Lee Zeldinem, szefem amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, omawiano m.in. ochronę zasobów wodnych. Jest to jeden z priorytetów zarówno Polski, jak i EPA.