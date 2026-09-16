Kraj i Świat

Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice

Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w środę o godz. 3 na stacji Katowice - poinformowały po godz. 12. PKP Polskie Linie Kolejowe. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów - dodała spółka.

Pap

16 września 2026, 13:29
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: materiały prasowe

Koleje Śląskie

fot: materiały prasowe

Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w środę o godz. 3 na stacji Katowice - poinformowały po godz. 12. PKP Polskie Linie Kolejowe. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów - dodała spółka.

Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK przekazała PAP, że wskutek usterki urządzeń SRK ruch na stacji Katowice był wstrzymany w godzinach od 3. do 5., a od 5. zabezpieczono drogi przebiegu przez stację i ruch był prowadzony przy znacznych ograniczeniach - większych, niż wynikające z trwającej modernizacji katowickiego węzła kolejowego.

Jednocześnie - jak zaznaczyła Głowacka - do awarii doszło też o godz. 5. w stacji Katowice Ligota, jednak tam przerwa w ruchu trwała pół godziny.

Pytana o przyczyny awarii, przedstawicielka PLK zaznaczyła, że zarządca kolejowej infrastruktury koncentrował siły na usuwaniu problemów i prowadzeniu ruchu; wskazała jednak, że na miejsce awarii wezwano służby, wśród nich policję.

Awarię urządzeń SRK na stacji Katowice usunięto po ośmiu godzinach od jej zaistnienia. Do tego czasu Koleje Śląskie w swoim serwisie o utrudnieniach opublikowały ponad sto informacji o opóźnionych, skróconych lub odwołanych kursach.

KŚ wskazywały, że choć problemy bezpośrednio wystąpiły na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin, w związku z rozległym obszarem awarii opóźnienia i odwołania pociągów przełożyły się teren całego woj. śląskiego.

Według PKP Intercity, opóźnienia pociągów tego przewoźnika, kursujących planowano przez Katowice szacowano na powyżej 60 minut. Ustalono wzajemne honorowanie biletów. Bilety KŚ są również w środę honorowane w sieci Transport GZM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. PLK zachęcają do korzystania z serwisu: portalpasazera.pl 

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