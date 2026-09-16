Energetyka

Energetycy i elektrotechnicy spotkali się w Bielsku-Białej. Przyjechało ponad 500 firm

Do 17 września w Bielsku-Białej potrwają Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

Robert Passia

Robert Passia

16 września 2026, 13:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Międzynarodowe Targi Energetyczne w Bielsku-Białej.

fot: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Do 17 września w Bielsku-Białej potrwają Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

W czasie targów w bielskiej hali pod Dębowcem po raz kolejny spotykają się przedstawiciele branży, którzy prezentują nowe rozwiązania w energetyce i elektrotechnice. W tym roku w Bielsku-Białej prezentuje się 526 firm z Polski i 30 innych krajów.

- Wasza branża w obecnych czasach z każdym rokiem staje się jeszcze ważniejsza, jeszcze bardziej strategiczna; wpływa nie tylko na komfort życia ludzi, ale również na ich bezpieczeństwo – mówił w czasie otwierającej gali prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Targom towarzyszą debaty, konferencje i sympozja. W tym roku odbywają się też Mistrzostwa Polski Elektryków, które cieszyły się sporym zainteresowaniem jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. W dużym namiocie przy głównej hali drużyny rywalizują na czas w montażu instalacji elektrycznych czy dopasowywaniu kabli. 

Organizatorzy szacują, że w tym roku targi odbywające się w bielskiej hali pod Dębowcem może odwiedzić 36 tys. osób. W tym roku wydarzenie odbywa się po raz 39.

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