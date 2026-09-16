Drugą atomówkę wybudują nam Kanadyjczycy?

Minister Energii Miłosz Motyka spotkał się w Houston z Corey Hogan, Sekretarzem Parlamentarnym Ministra Energii Kanady. Rozmowy koncentrowały się na dalszej realizacji wspólnych projektów.

Minister Energii Miłosz Motyka spotkał się w Houston z Corey Hogan, Sekretarzem Parlamentarnym Ministra Energii Kanady. Rozmowy koncentrowały się na dalszej realizacji wspólnych projektów.

Resort energii poinformował w mediach społecznościowych, że Kanada, obok USA i Francji, uczestniczy w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Kluczowe znaczenie będą miały konkurencyjny wybór technologii i generalnego wykonawcy, zaangażowanie kapitałowe partnera oraz znaczący udział polskich firm.

Minister Energii Miłosz Motyka:

- Energetyka jądrowa to nie tylko kwestia wyboru technologii. To również dostęp do kapitału, udział przemysłu i budowa kompetencji, które pozostaną w Polsce. Dlatego właśnie tak definiujemy nasze oczekiwania wobec przyszłego partnera. Chcemy, aby jak największa część wartości tej inwestycji została w polskiej gospodarce. Udział polskich firm w tym procesie jest dla nas jednym z kluczowych elementów rozmów z potencjalnymi partnerami.

Offshore - w rozmowie wskazano także na projekt Baltic Power, realizowany przez ORLEN i kanadyjski Northland Power. W lipcu morska farma wiatrowa po raz pierwszy dostarczyła energię do polskiej sieci.

LNG - Polska i Kanada dostrzegają również potencjał współpracy w zakresie LNG. Rozwijana w Polsce infrastruktura importowa wzmacnia dywersyfikację dostaw i może pełnić ważną funkcję dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Technologie przyszłości - Rozmowy objęły także SMR, wodór niskoemisyjny i magazynowanie energii.

Spotkanie Polski i Kanady odbyło się w ramach rozmów dwustronnych towarzyszących szczytowi G20 w Houston.