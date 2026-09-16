ARP rusza z programem „Gotowi na Offshore”. Polskie firmy mogą liczyć na szkolenia i do 100 mln zł finansowania
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) uruchomiła program „Gotowi na Offshore” – kompleksowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które chcą wejść do łańcuchów dostaw morskiej energetyki wiatrowej. Inicjatywa, przygotowana wspólnie z PARP oraz deweloperami PGE Baltica i Orlen Neptun, łączy dofinansowane szkolenia z pakietem instrumentów finansowych o łącznej puli do 100 mln zł.
fot: Baltic Power
Farma wiatrowa Baltic Power
fot: Baltic Power
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) uruchomiła program „Gotowi na Offshore” – kompleksowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które chcą wejść do łańcuchów dostaw morskiej energetyki wiatrowej. Inicjatywa, przygotowana wspólnie z PARP oraz deweloperami PGE Baltica i Orlen Neptun, łączy dofinansowane szkolenia z pakietem instrumentów finansowych o łącznej puli do 100 mln zł.
Dlaczego offshore jest strategiczny dla Polski?
Morska energetyka wiatrowa na Bałtyku to jeden z filarów transformacji energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. W lipcu 2026 r. po raz pierwszy energia z polskiej morskiej farmy wiatrowej (Baltic Power) trafiła do krajowej sieci, co otworzyło fazę komercyjnego rozwoju sektora.
Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polska planuje osiągnąć 5,9 GW mocy zainstalowanej w offshore do 2030 r., a potencjał do 2040 r. szacowany jest nawet na 18 GW. Łączna wartość inwestycji w sektorze do 2040 r. może sięgnąć 500 mld zł, przy czym udział polskich firm – według zapowiedzi rządowych – może wynieść ok. 40%, co przekłada się na kontrakty warte nawet 200 mld zł.
- Ten program to szansa dla krajowych firm planujących budowę i rozwój kompetencji w perspektywicznym dla Polski i strategicznym sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Program „Gotowi na Offshore” oferuje nie tylko szkolenia, ale także finansowanie dla zainteresowanych firm. Program, który dzisiaj inaugurujemy to tylko jeden z elementów programu „Local Content. Z korzyścią dla Polski”, który jest priorytetem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz rządu na drugą część kadencji. Cel jest oczywisty: rozwój kompetencji technologicznych, przyspieszenie inwestycji i zwiększenie szans na zdobycie kontraktów przy budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – mówi Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
- Otwieramy właśnie nowe możliwości dla firm, chcących wejść do sektora morskiej energetyki wiatrowej na rynku o ogromnym potencjale. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa były przygotowane do udziału w projektach offshore nie tylko pod względem technologicznym, ale również organizacyjnym, finansowym i operacyjnym. Dlatego łączymy potencjał przedsiębiorców z wiedzą i doświadczeniem deweloperów oraz możliwościami instytucji publicznych. To ważny krok w realizacji strategii transformacji energetycznej i naszych zaawansowanych działań na rzecz budowy silnych, konkurencyjnych i trwałych łańcuchów dostaw dla strategicznych sektorów gospodarki. Budujemy kompetencje, które pozwolą polskim firmom trwale konkurować na europejskim i globalnym rynku offshore wind - dodaje Daniel Ryczek, wiceprezes zarządu ARP S.A.
Co zyskają firmy w programie „Gotowi na Offshore”?
Program adresowany jest nie tylko do dużych graczy przemysłowych, lecz także do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, które chcą przygotować się do udziału w przetargach na komponenty i usługi dla farm wiatrowych (m.in. kable, elementy fundamentów, komponenty turbin, usługi inżynieryjne i logistyczne).informacje.
Wsparcie opiera się na dwóch filarach:
- Kompetencje i uprawnienia: dostęp do dofinansowanych szkoleń publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) PARP. Szkolenia obejmują 8 kluczowych obszarów: strategię wejścia do łańcuchów dostaw, ofertowanie, kontraktację, bezpieczeństwo, jakość, realizację dostaw, innowacje oraz rozwój kadr.
- Dopasowane instrumenty finansowe: ARP udostępnia pożyczki inwestycyjne (w tym z gwarancją InvestEU), pożyczki rozwojowe pod dotacje (umożliwiające projekty współfinansowane ze środków UE) oraz leasing. Firmy mogą łączyć te rozwiązania, by sfinansować inwestycje niezbędne do obsługi kontraktów offshore. Dodatkowo przedsiębiorstwa realizujące projekty w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 70% wartości inwestycji na okres do 15 lat.
- Wspólnie z ARP i Radą Programową ds. kompetencji działającą przy Prezesie PARP wypracowaliśmy rekomendację wskazującą kompetencje kluczowe dla przedsiębiorców i ich pracowników w procesie zielonej transformacji. Dziś wiemy, że potrzeba ich rozwijania będzie tylko rosła – już 79% firm w UE wskazuje brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry jako barierę inwestycyjną, a popyt na zielone kompetencje rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż ich podaż. Dlatego tak ważne jest, aby tę lukę kompetencyjną systematycznie uzupełniać. PARP daje przedsiębiorcom konkretne możliwości, na rozwój zielonych kompetencji przekażemy około 70 mln zł dofinansowania, które firmy mogą wykorzystać na przygotowanie swoich pracowników do wyzwań zielonej transformacji, w tym udziału w nowych łańcuchach dostaw i projektach offshore - mówi Joanna Zembaczyńska-Świątek, zastępca prezesa PARP.
Kto stoi za programem i jakie są cele?
Program powstał w odpowiedzi na konsultacje z przedsiębiorcami, którzy wskazywali bariery w postaci kosztów wdrożenia systemów jakości i bezpieczeństwa (QHSE), przygotowania ofert czy dostosowania produkcji do wymagań deweloperów. „Gotowi na Offshore” ma te bariery redukować, dostarczając wiedzę, praktyczne rekomendacje i kapitał.
- Morska energetyka wiatrowa to kolejny strategiczny obszar infrastrukturalny, który powinien stanowić impuls do rozwoju polskich firm oraz wzmacniania potencjału całej gospodarki. Aby wykorzystać tę szansę, polskie firmy potrzebują instrumentów ułatwiających włączenie się w łańcuchy dostaw i skuteczną rywalizację o projekty. Program „Gotowi na Offshore” otwiera przedsiębiorcom dostęp do szeregu narzędzi finansowych i pozafinansowych, które umożliwią im budowę odpowiednich kompetencji i zdolności kontraktowych. ARP S.A. zamierza przeznaczyć do 100 mln zł na finansowanie inwestycji tych firm. Stawiamy na wymierne efekty i praktyczne przygotowanie przedsiębiorców do spełnienia wymagań zamawiających oraz wykonawców. Ta inicjatywa to także przykład sprawnej współpracy między instytucjami rozwoju oraz deweloperami farm wiatrowych, która przekłada się na realne korzyści dla polskich firm – podkreśla Krzysztof Telega, wiceprezes zarządu ARP S.A.
W proces przygotowania zaangażowali się deweloperzy PGE Baltica i Orlen Neptun, co – według ARP – nadaje inicjatywie praktyczny charakter i pozwala skonfrontować założenia z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi dostawcom, także na rynkach międzynarodowych.
Jak to się wpisuje w politykę local content?
„Gotowi na Offshore” jest elementem szerszego programu „Local Content. Z korzyścią dla Polski”, realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych. ARP S.A. pełni funkcję Koordynatora ds. Komponentu Krajowego (local content), a inicjatywa ma budować trwałe zdolności przemysłowe w strategicznych sektorach, w tym w offshore wind.
Szczegółowe informacje o programie, w tym o dostępnych instrumentach finansowych i warunkach kwalifikowalności, publikowane są na stronie ARP oraz w sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców ARP. W najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie pilotaż programu, po którym ARP planuje jego rozwinięcie w kolejnej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce.