Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) uruchomiła program „Gotowi na Offshore” – kompleksowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które chcą wejść do łańcuchów dostaw morskiej energetyki wiatrowej. Inicjatywa, przygotowana wspólnie z PARP oraz deweloperami PGE Baltica i Orlen Neptun, łączy dofinansowane szkolenia z pakietem instrumentów finansowych o łącznej puli do 100 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) uruchomiła program „Gotowi na Offshore” – kompleksowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które chcą wejść do łańcuchów dostaw morskiej energetyki wiatrowej. Inicjatywa, przygotowana wspólnie z PARP oraz deweloperami PGE Baltica i Orlen Neptun, łączy dofinansowane szkolenia z pakietem instrumentów finansowych o łącznej puli do 100 mln zł.

Dlaczego offshore jest strategiczny dla Polski?

Morska energetyka wiatrowa na Bałtyku to jeden z filarów transformacji energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. W lipcu 2026 r. po raz pierwszy energia z polskiej morskiej farmy wiatrowej (Baltic Power) trafiła do krajowej sieci, co otworzyło fazę komercyjnego rozwoju sektora.

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polska planuje osiągnąć 5,9 GW mocy zainstalowanej w offshore do 2030 r., a potencjał do 2040 r. szacowany jest nawet na 18 GW. Łączna wartość inwestycji w sektorze do 2040 r. może sięgnąć 500 mld zł, przy czym udział polskich firm – według zapowiedzi rządowych – może wynieść ok. 40%, co przekłada się na kontrakty warte nawet 200 mld zł.

- Ten program to szansa dla krajowych firm planujących budowę i rozwój kompetencji w perspektywicznym dla Polski i strategicznym sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Program „Gotowi na Offshore” oferuje nie tylko szkolenia, ale także finansowanie dla zainteresowanych firm. Program, który dzisiaj inaugurujemy to tylko jeden z elementów programu „Local Content. Z korzyścią dla Polski”, który jest priorytetem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz rządu na drugą część kadencji. Cel jest oczywisty: rozwój kompetencji technologicznych, przyspieszenie inwestycji i zwiększenie szans na zdobycie kontraktów przy budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – mówi Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- Otwieramy właśnie nowe możliwości dla firm, chcących wejść do sektora morskiej energetyki wiatrowej na rynku o ogromnym potencjale. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa były przygotowane do udziału w projektach offshore nie tylko pod względem technologicznym, ale również organizacyjnym, finansowym i operacyjnym. Dlatego łączymy potencjał przedsiębiorców z wiedzą i doświadczeniem deweloperów oraz możliwościami instytucji publicznych. To ważny krok w realizacji strategii transformacji energetycznej i naszych zaawansowanych działań na rzecz budowy silnych, konkurencyjnych i trwałych łańcuchów dostaw dla strategicznych sektorów gospodarki. Budujemy kompetencje, które pozwolą polskim firmom trwale konkurować na europejskim i globalnym rynku offshore wind - dodaje Daniel Ryczek, wiceprezes zarządu ARP S.A.

Co zyskają firmy w programie „Gotowi na Offshore”?

Program adresowany jest nie tylko do dużych graczy przemysłowych, lecz także do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, które chcą przygotować się do udziału w przetargach na komponenty i usługi dla farm wiatrowych (m.in. kable, elementy fundamentów, komponenty turbin, usługi inżynieryjne i logistyczne).informacje.

Wsparcie opiera się na dwóch filarach:

Kompetencje i uprawnienia: dostęp do dofinansowanych szkoleń publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) PARP. Szkolenia obejmują 8 kluczowych obszarów: strategię wejścia do łańcuchów dostaw, ofertowanie, kontraktację, bezpieczeństwo, jakość, realizację dostaw, innowacje oraz rozwój kadr.

Dopasowane instrumenty finansowe: ARP udostępnia pożyczki inwestycyjne (w tym z gwarancją InvestEU), pożyczki rozwojowe pod dotacje (umożliwiające projekty współfinansowane ze środków UE) oraz leasing. Firmy mogą łączyć te rozwiązania, by sfinansować inwestycje niezbędne do obsługi kontraktów offshore. Dodatkowo przedsiębiorstwa realizujące projekty w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 70% wartości inwestycji na okres do 15 lat.