Usprawnienie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej na etapie wytwarzania urządzeń oraz dostosowanie wymagań technicznych do standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - to cele projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Energii.

Usprawnienie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej na etapie wytwarzania urządzeń oraz dostosowanie wymagań technicznych do standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - to cele projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Energii.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej, który został w środę opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Potrzeba dokonania aktualizacji wymagań dla urządzeń EJ wynika z konieczności uwzględnienia aktualnych ťzewnętrznychŤ wymagań w tym zakresie, zawartych m.in. w zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dotyczących wymagań bezpieczeństwa jądrowego dla elektrowni jądrowych" - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Usprawnić proces inwestycji

Oprócz tego celem nowego rozporządzenia jest usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni jądrowej na etapie projektowania i wytwarzania urządzeń i doprecyzowanie przepisów obejmujących wszystkie etapy dozoru technicznego - dodano.

Wśród proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie zasady "commercial grade dedication" (CGD), w ramach której niektóre urządzenia produkowane komercyjnie, po spełnieniu odpowiednich wymagań, mogą zostać dostosowane do użytku w elektrowni jądrowej. Inne propozycje to m.in. doprecyzowanie planu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń energetyki jądrowej oraz dopuszczenie możliwości sporządzenia dokumentacji technicznej tych urządzeń w języku innym niż polski, chyba, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego określi inaczej.

Nowe rozporządzenie ma uchylić rozporządzenie Ministra Rozwoju z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.