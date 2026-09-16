Energetyka

Dostosują wymagania techniczne dla urządzeń energetyki jądrowej do standardów MAEA

Usprawnienie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej na etapie wytwarzania urządzeń oraz dostosowanie wymagań technicznych do standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - to cele projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Energii.

Pap

16 września 2026, 12:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

Polski Atom

Usprawnienie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej na etapie wytwarzania urządzeń oraz dostosowanie wymagań technicznych do standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - to cele projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Energii.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej, który został w środę opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Potrzeba dokonania aktualizacji wymagań dla urządzeń EJ wynika z konieczności uwzględnienia aktualnych ťzewnętrznychŤ wymagań w tym zakresie, zawartych m.in. w zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dotyczących wymagań bezpieczeństwa jądrowego dla elektrowni jądrowych" - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Usprawnić proces inwestycji

Oprócz tego celem nowego rozporządzenia jest usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni jądrowej na etapie projektowania i wytwarzania urządzeń i doprecyzowanie przepisów obejmujących wszystkie etapy dozoru technicznego - dodano.

Wśród proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie zasady "commercial grade dedication" (CGD), w ramach której niektóre urządzenia produkowane komercyjnie, po spełnieniu odpowiednich wymagań, mogą zostać dostosowane do użytku w elektrowni jądrowej. Inne propozycje to m.in. doprecyzowanie planu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń energetyki jądrowej oraz dopuszczenie możliwości sporządzenia dokumentacji technicznej tych urządzeń w języku innym niż polski, chyba, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego określi inaczej.

Nowe rozporządzenie ma uchylić rozporządzenie Ministra Rozwoju z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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