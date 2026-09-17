Kraj i Świat

Komisje sejmowe za odrzuceniem prezydenckiego weta ws. nowelizacji prawa energetycznego

Sejmowe komisje do Spraw Deregulacji i ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zarekomendowały w czwartek odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji prawa energetycznego, która miała usunąć wątpliwości dotyczące przyłączania OZE do sieci.

Pap

17 września 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Sejm RP

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Sejmowe komisje do Spraw Deregulacji i ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zarekomendowały w czwartek odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji prawa energetycznego, która miała usunąć wątpliwości dotyczące przyłączania OZE do sieci.

Komisje zagłosowały za wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Pod koniec sierpnia br. prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy Prawo energetyczne, której celem - zdaniem rządu - miało być usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały po przeprowadzeniu poprzedniej nowelizacji z marca 2026 r. Zdaniem prezydenta nowe przepisy częściowo odwracały poprzednie zmiany.

Usprawnić proces przyznawania warunków przyłączenia do sieci

Według rządu nowela miała usprawnić proces przyznawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Jak podano w uzasadnieniu, efektem sześciomiesięcznego vacatio legis stało się powstanie luki w okresie obowiązywania przepisów przejściowych w odniesieniu do inwestorów na najbardziej zaawansowanym etapie procesu przyłączenia, do których w okresie 30 kwietnia - 15 października 2026 roku nie znajdują zastosowania przepisy ustawy zmieniającej dotyczące zaliczek, zabezpieczeń oraz terminów tzw. kamieni milowych.

By usunąć wątpliwości interpelacyjne w projekcie ustawy wskazano konkretne daty dotyczące uzyskania warunków przyłączenia oraz terminu zawarcia umowy o przyłączenie, jak również dla obliczenia terminu realizacji obowiązków w zakresie dostarczenia ostatecznych pozwoleń na budowę.

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