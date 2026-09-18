Królowa Sportu znów zawładnie Kotłem Czarownic. Wielki finał sezonu na Stadionie Śląskim
W piątek, 18 września 2026 r., Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie po raz 72. stanie się areną Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego – najstarszego nieprzerwanie organizowanego mityngu lekkoatletycznego w Polsce. Wydarzenie zaliczane do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Silver zakończy sezon lekkoatletyczny 2026 i zgromadzi czołówkę polskich i zagranicznych zawodników.
Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego
W piątek, 18 września 2026 r., Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie po raz 72. stanie się areną Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego – najstarszego nieprzerwanie organizowanego mityngu lekkoatletycznego w Polsce. Wydarzenie zaliczane do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Silver zakończy sezon lekkoatletyczny 2026 i zgromadzi czołówkę polskich i zagranicznych zawodników.
Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki
Organizatorzy zapowiedzieli start ponad 10 konkurencji z bloków biegów, skoków i rzutów. Wśród największych atrakcji mityngu wymienia się:
- Bieg na 110 m przez płotki – halowy mistrz świata i brązowy medalista mistrzostw Europy Jakub Szymański zmierzy się z halowym mistrzem Europy, Cypryjczykiem Milanem Trajkoviciem.
- Rzut młotem – wielokrotny mistrz świata Paweł Fajdek, który w tym sezonie regularnie osiąga wyniki w okolicach 80 metrów, stanie do rywalizacji z brązowym medalistą sierpniowych mistrzostw Europy, Ukraińcem Mychajłem Kochanem.
- Skok o tyczce – wicemistrz olimpijski z Tokio, Amerykanin Chris Nilsen (rekord życiowy 6,00 m).
- Biegi średnie – na dystansie 800 m kobiet wystartuje Anna Wielgosz, a wśród panów Maciej Wyderka, który niedawno poprawił rekord życiowy do 1:43,79 (piąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki).
- Sprinty – wśród gwiazd biegu na 400 m znajdzie się m.in. Paris Peoples, tegoroczna medalistka halowych mistrzostw świata w sztafecie, oraz polski sprinter Maksymilian Szwed.
W obsadzie znaleźli się także czołowi polscy miotacze i tyczkarze, w tym Piotr Lisek czy Maria Andrejczyk.
Sportowy piknik i strefa dla najmłodszych
Dla kibiców, którzy zdecydują się spędzić piątkowe popołudnie na Stadionie Śląskim, organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję w postaci sportowego pikniku. Strefa aktywności wyrośnie na błoniach stadionu i będzie otwarta od wczesnych godzin popołudniowych.
Szykowana jest także specjalna strefa dla najmłodszych – miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci będą mogły spróbować swoich sił w podstawowych konkurencjach. Dla szkół przewidziano bezpłatny wstęp do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, strefy dmuchańców, bumperballa, strzelnic (łuki, pneumatyka, paintball) oraz animacji z upominkami.
Pierwszą konkurencją 72. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego będzie rzut oszczepem kobiet, którego start zaplanowano na godzinę 17:10. Mityng potrwa do 20:00. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.
Kocioł Czarownic tętni życiem
– To będzie też wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego. Dlatego warto być na Śląskim i znów zagrzewać głośnym dopingiem do rywalizacji naszych reprezentantów, tak jak to było niespełna miesiąc temu podczas Diamentowej Ligi. Nasz kultowy Kocioł Czarownic wciąż tętni życiem, gwarantując pozytywne sportowe emocje – akcentuje członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun.
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor 72. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego Sebastian Chmara zapowiada: – W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański. Obok niego na bieżni zobaczymy złotego na mistrzostwach Europy w hali Cypryjczyka Milana Trajkovica. Ciekawie zapowiada się rzut młotem – Paweł Fajdek w tym roku regularnie rzucał w okolice 80. metra i na taki wynik nastawia się też na Kusocińskim. Wśród jego najgroźniejszych rywali będzie brązowy medalista mistrzostw Europy z sierpnia tego roku Ukrainiec Mychajło Kochan. Emocje tyczkarskie zapewni z kolei wicemistrz olimpijski z Tokio Chris Nilsen, Amerykanin mający na koncie rekord życiowy na poziomie 6 metrów.