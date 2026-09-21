Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

W komunikacie, GUS przypomniał, że zgodnie z jego danymi w marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9 698,95 zł, podczas gdy mediana wynagrodzeń była wyraźnie niższa i wyniosła 7 530,45 zł. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nie wyższe od tej kwoty, a druga połowa - nie niższe.

Jak duże są różnice płacowe?

"Rozkład wynagrodzeń pokazuje, jak duże są różnice płacowe. W marcu 2026 r. 10 proc. zatrudnionych otrzymywało wynagrodzenie nie wyższe niż 4 806,00 zł, natomiast próg wejścia do najwyżej wynagradzanych 10 proc. wynosił 15 424,85 zł - wśród mężczyzn było to 15 750,29 zł a wśród kobiet 15 140,79 zł" - podał GUS.

Z kolei z opublikowanej w październiku 2024 r. "Struktury wynagrodzeń według zawodów", czyli badania obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób wynikało, iż wśród grup zawodowych najwyższą medianę odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 12 185,73 zł. W grupie specjalistów mediana wyniosła 9 466,17 zł, natomiast wśród pracowników usług i sprzedawców - 5 281,03 zł. Różnica między najwyższą i najniższą medianą wyniosła 6 904,70 zł.

"Jeszcze wyraźniej różnice widać w przeciętnych wynagrodzeniach. W październiku 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 15 213,78 zł wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz 10 734,04 zł wśród specjalistów" - zauważył GUS.

Podkreślił, iż badanie wskazuje także, że relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach.