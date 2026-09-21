Gospodarka

Inwestycje kluczowe dla obronności. Cztery spółki PGZ zyskują szybszą ścieżkę rozwojową

Cztery spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej – MESKO, PIT-RADWAR, OBR CTM oraz NITRO-CHEM – otrzymały po raz pierwszy status Inwestycji Kluczowych w zakresie potrzeb obronności państwa. Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej otwiera przed nimi sprawniejszą drogę do rozbudowy infrastruktury, zwiększenia mocy produkcyjnych i wdrażania nowych technologii na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 września 2026, 09:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Inwestycje spółek Grupy PGZ kluczowe dla obronności państwa

fot: PGZ

Cztery spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej – MESKO, PIT-RADWAR, OBR CTM oraz NITRO-CHEM – otrzymały po raz pierwszy status Inwestycji Kluczowych w zakresie potrzeb obronności państwa. Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej otwiera przed nimi sprawniejszą drogę do rozbudowy infrastruktury, zwiększenia mocy produkcyjnych i wdrażania nowych technologii na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Co daje status inwestycji kluczowej?

Status przyznano na podstawie przepisów specustawy o inwestycjach obronnych, a decyzję ogłosiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w MON. Specjalny zespół działający w resorcie obrony nadał go po raz pierwszy, wskazując cztery przedsiębiorstwa PGZ jako filary krajowego łańcucha dostaw dla wojska.

Dzięki temu rozwiązaniu spółki zyskują:

  • usprawnione procedury przygotowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • szybsze procesy związane z rozbudową infrastruktury produkcyjnej i badawczo-rozwojowej,
  • możliwość zwiększania mocy wytwórczych i wdrażania nowoczesnych technologii w trybie priorytetowym.

Efektem ma być trwałe wzmocnienie odporności krajowego systemu produkcji i dostaw oraz ulokowanie kluczowych kompetencji przemysłowych w Polsce.

Które spółki i jakie kompetencje

Inwestycje objęte statusem dotyczą obszarów newralgicznych dla bezpieczeństwa państwa i zdolności operacyjnych armii.

  • MESKO S.A. – produkcja amunicji i środków bojowych, w tym rakiet i zestawów Piorun; kluczowy gracz w budowie krajowego łańcucha amunicyjnego.
  • PIT-RADWAR S.A. – systemy radiolokacyjne, obrona powietrzna i elektronika wojskowa; uczestnik projektów łączności i rozpoznania, w tym inicjatyw satelitarnych.
  • OBR CTM S.A. – technologie dla domeny morskiej oraz integracja uzbrojenia i systemów; odpowiada m.in. za budowę Centrum Integracji Uzbrojenia i Systemów.
  • NITRO-CHEM S.A. – materiały wybuchowe i komponenty do produkcji amunicji; strategiczny dostawca dla sektora amunicyjnego PGZ.

„Sprawniej produkować polskie bezpieczeństwo”

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ocenił decyzję MON jako potwierdzenie strategicznego znaczenia kompetencji rozwijanych przez spółki grupy.

– To ważna informacja dla całej Grupy PGZ i potwierdzenie strategicznego znaczenia kompetencji rozwijanych przez nasze spółki. Przyznanie inwestycjom MESKO, PIT-RADWAR, OBR CTM oraz NITRO-CHEM statusu kluczowych dla potrzeb obronności państwa otwiera przed nami kolejną wielką szansę rozwojową. Pozwoli sprawniej rozbudowywać infrastrukturę, zwiększać moce produkcyjne i wdrażać nowoczesne technologie. Jesteśmy gotowi przełożyć tę decyzję na konkretne inwestycje, nowe zdolności i większą skalę produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dzięki decyzjom Ministra Obrony Narodowej dostaliśmy kolejne narzędzie, aby sprawniej produkować polskie bezpieczeństwo w polskich zakładach i rozwijać krajowe zdolności – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Presja na wzrost produkcji i suwerenność łańcucha dostaw

Decyzja zapada w okresie intensywnego zwiększania wydatków na zbrojenia i rosnących oczekiwań wobec polskiego przemysłu obronnego. W ostatnich miesiącach PGZ i spółki zależne realizują lub przygotowują projekty mające zamknąć luki w krajowym łańcuchu dostaw, szczególnie w obszarze amunicji wielkokalibrowej i komponentów do systemów rakietowych.

Przykładem są inwestycje w fabryki amunicji 155 mm, w tym projekty w Kraśniku i Pionkach, finansowane m.in. z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a także współpraca MESKO z NITRO-CHEM przy napędach rakietowych i materiałach wysokoenergetycznych. Status inwestycji kluczowych ma przyspieszyć tego typu przedsięwzięcia i ułatwić synchronizację zdolności produkcyjnych z potrzebami armii.

Dlaczego to ważne dla obronności państwa

Przyznanie statusu inwestycji kluczowych oznacza, że państwo traktuje rozwój tych czterech zakładów jako element infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa. W praktyce przekłada się to na krótsze ścieżki administracyjne, większą przewidywalność harmonogramów i możliwość szybszego skalowania produkcji w sytuacjach wzrostu popytu ze strony Sił Zbrojnych RP.

Dla PGZ to również sygnał do dalszej integracji potencjału spółek i włączania do współpracy polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych, co ma przełożyć się na wyższy poziom local content w programach zbrojeniowych.

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