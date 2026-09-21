Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w sierpniu o 0,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż w sierpniu 2025 roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w sierpniu o 0,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż w sierpniu 2025 roku.

Mniej etatów w przedsiębiorstwach

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 2026 roku 6367,8 tys. etatów. Oznacza to spadek o 0,2 proc. w porównaniu z lipcem oraz o 0,8 proc. w stosunku do sierpnia ubiegłego roku.

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 6384,3 tys. etatów. Było tym samym o 1 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Pensje wyższe niż rok wcześniej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 9259,54 zł. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 5,6 proc. Jednocześnie w porównaniu z lipcem przeciętna płaca obniżyła się nominalnie o 2,6 proc.

Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 9250,25 zł. Było o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej i o 2,7 proc. niższe niż w lipcu.

W pierwszych ośmiu miesiącach roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9358,05 zł, co oznacza wzrost o 5,9 proc. w skali roku. Po wyłączeniu wypłat z zysku było to 9356,04 zł, również o 5,9 proc. więcej niż w okresie styczeń–sierpień 2025 roku.

GUS: mniej dodatkowych wypłat

Jak wyjaśnia GUS, spadek przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu w porównaniu z lipcem wynikał przede wszystkim z mniejszej skali dodatkowych wypłat. Chodziło między innymi o premie i nagrody kwartalne, roczne oraz uznaniowe, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Tego rodzaju składniki, obok wynagrodzenia zasadniczego, są uwzględniane przy obliczaniu przeciętnej miesięcznej płacy brutto. Dlatego wysokość przeciętnego wynagrodzenia może wyraźnie zmieniać się z miesiąca na miesiąc, nawet jeśli płace zasadnicze pracowników pozostają na podobnym poziomie.

Jakich firm dotyczą dane?

Statystyka obejmuje sektor przedsiębiorstw, czyli podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób. Uwzględniane są między innymi firmy z przemysłu, górnictwa, energetyki, budownictwa, handlu, transportu, zakwaterowania i gastronomii, informacji i komunikacji oraz wybranych usług.

GUS zastrzega, że prezentowane wyniki mają charakter wstępny. Wynika to z krótkiego terminu przekazywania danych przez przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane dane szacunkowe, a ewentualne korekty są uwzględniane w danych narastających.