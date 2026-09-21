Kraj i Świat

NBP na zakupach. Dokupił ok. 7,8 tony złota

Na koniec sierpnia NBP posiadał ponad 20,8 mln uncji, czyli prawie 648 ton złota o wartości przeszło 344,7 mld zł - podał w poniedziałek bank centralny. W sierpniu NBP dokupił prawie 7,8 tony złota.

Pap

21 września 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska znajduje się na 13. miejscu na świecie pod względem rezerw złota

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Na koniec sierpnia NBP posiadał ponad 20,8 mln uncji, czyli prawie 648 ton złota o wartości przeszło 344,7 mld zł - podał w poniedziałek bank centralny. W sierpniu NBP dokupił prawie 7,8 tony złota.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski podał dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia NBP miał ponad 20,8 mln uncji złota, a więc o 250 tys. uncji złota więcej niż na koniec lipca. W przeliczeniu na tony NBP miał na koniec ubiegłego miesiąca prawie 648 ton złota, o prawie 7,8 tony więcej niż miesiąc wcześniej.

Wartość zasobów złota NBP na koniec sierpnia wyniosła 344,7 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 79,7 mld euro, a w dolarach - prawie 92,4 mld dolarów.

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