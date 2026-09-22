Presja kosztowa w rolnictwie może skutkować podwyżkami cen żywności już w IV kwartale 2026 r., a dodatkowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja w cieśninie Ormuz - oceniają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Presja kosztowa w rolnictwie może skutkować podwyżkami cen żywności już w IV kwartale 2026 r., a dodatkowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja w cieśninie Ormuz - oceniają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Instytut zwraca uwagę, że otoczenie rynkowe dla produkcji rolnej w Polsce pozostaje trudne. Według autorów analizy jednym z kluczowych czynników kształtujących koniunkturę w kolejnych miesiącach może być sytuacja w cieśninie Ormuz.

Kluczowa sytuacja w cieśninie Ormuz

"Jeśli handel nie zostanie odblokowany, to koniunktura może pogorszyć się, a produkcja rolna będzie pod silną presją cen i opłacalności produkcji" - wskazano.

Dodano, że wzmożenie działań wojennych między USA a Iranem na początku września doprowadziło do zakłóceń transportu przez cieśninę, która ma istotne znaczenie dla światowego handlu węglowodorami, LNG i nawozami. Sytuacja ta wywiera presję na wzrost cen paliw, gazu i nawozów.

"Jeżeli handel nie zostanie odblokowany, koniunktura w polskim rolnictwie może się pogorszyć, a produkcja rolna znaleźć się pod silną presją rosnących kosztów i spadającej opłacalności" - zwrócono uwagę.

Jednocześnie ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały przez trzy kolejne miesiące, podczas gdy ceny ogółem wyraźnie rosły, m.in. za sprawą drożejących paliw.