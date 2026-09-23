Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu do 7 października - poinformował w środę Port Polska. Postępowanie to efekt odwołania pod koniec lipca ówczesnego szefa CPK Filipa Czernickiego.

Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu do 7 października - poinformował w środę Port Polska. Postępowanie to efekt odwołania pod koniec lipca ówczesnego szefa CPK Filipa Czernickiego.

Decyzja o przesunięciu terminu wynika "z chęci przeprowadzenia procesu z najwyższą starannością i zapewnienia najlepszego wyboru spośród zgłoszonych kandydatów" - przekazali przedstawiciele Portu Polska w komunikacie.

Pierwotnie termin przyjmowania zgłoszeń upływał 23 września

Spółka dodała, że rada nadzorcza chce mieć więcej czasu na rekrutację kandydatów "o kompetencjach odpowiadających skali programu Port Polska". Przesunięcie terminu ma też pomóc w przeprowadzeniu szczegółowej i rzetelnej oceny doświadczenia menedżerskiego i inwestycyjnego kandydatów.

W postępowaniu znaczenie ma m.in. doświadczenie w zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami inwestycyjnymi i zespołami - podkreślono.

Rada nadzorcza CPK rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami 18 sierpnia. Termin składania podań na członka zarządu upłynął 4 września, a na stanowisko prezesa - w środę.

"Istotnym elementem jest doświadczenie w zarządzaniu portfelem budowlanych projektów inwestycyjnych, obejmujących wielobranżowe i wielkokubaturowe inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, biurowo-handlowe lub sportowe. Dodatkowymi atutami ocenianymi przez radę nadzorczą będą doświadczenie w realizacji projektów budowlanych w formule project finance oraz dyplom MBA" - wskazał wówczas Port Polska w odniesieniu do wymagań na stanowisko prezesa.

Rada nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Postępowanie związane z wejściem Portu Polska w etap realizacji

Port Polska stwierdził w środę, że postępowanie na nowego szefa CPK związane jest z wejściem Portu Polska w etap realizacji. Program przechodzi z fazy planowania i przygotowań do fazy budowy i prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy nowego lotniska - dlatego spółka poszukuje menedżera z doświadczeniem odpowiadającym wymaganiom etapu realizacyjnego.

Jak podkreślono, w procesie wyboru prezesa rada nadzorcza korzysta ze wsparcia niezależnego, wyspecjalizowanego doradcy zajmującego się rekrutacją i oceną kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

"Ma to zapewnić obiektywną, transparentną i pogłębioną ocenę kandydatów" - wskazał Port Polska.

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.