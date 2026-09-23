Benzyna stanieje? Prezydent: Rządowa ustawa jest niekonstytucyjna

Rządowa ustawa o opodatkowania zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca 2026 r. - uważa prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że w parlamencie czeka jego projekt ustawy, który ma na celu obniżenie cen paliw.

Rządowa ustawa o opodatkowania zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca 2026 r. - uważa prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że w parlamencie czeka jego projekt ustawy, który ma na celu obniżenie cen paliw.

We wtorek w Nowym Jorku podczas wypowiedzi dla mediów prezydent Nawrocki pytany był o kwestie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. W piątek została ona uchwalona przez Sejm, a zgodnie z deklaracjami premiera Donalda Tuska, środki uzyskane z nowej daniny rząd wykorzysta na obniżenie akcyzy oraz VAT na paliwa w ramach rządowego programu Ceny Paliwa Niżej.

Nawrocki: Ustawa ta jest niekonstytucyjna

- Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku - zauważył.

- Jestem zawiedziony premierem (Donaldem) Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z pałacu prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć, nie chce doprowadzić do tego, że zostanie przyjęta przez polski parlament i wówczas ją podpiszę - dodał.

Zaapelował do premiera o przyjęcie propozycji z Kancelarii Prezydenta RP. Zadeklarował, że w "w ciągu godziny" po wyjściu uchwalonej ustawy z polskiego parlamentu ją podpisze.

Kancelaria Prezydent RP wysłała komunikat, pod którym podpisany jest Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Zwróciła uwagę na "konieczność ponownej oceny rozwiązań przyjętych w ustawie w świetle zarzutów konstytucyjnych".

"Analiza ustawy prowadzi do wniosku, że część zasadniczych zastrzeżeń konstytucyjnych pozostaje aktualna. W szczególności ustawa nadal przewiduje objęcie podatkiem przychodów osiągniętych od dnia 1 marca 2026 r., podczas gdy wejście w życie ustawy ma nastąpić dopiero 1 listopada 2026 r. Oznacza to dalsze utrzymywanie rozwiązania o charakterze retroaktywnym, polegającego na nakładaniu nowej daniny publicznej na zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce wiele miesięcy przed wejściem ustawy w życie" - oceniono.

Zdaniem KPRP rozwiązanie to pozostaje "trudne do pogodzenia z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa". Kancelaria wskazała też, że choć wprowadzenie nowej daniny uzasadnione jest koniecznością sfinansowania działań osłonowych, to "obecna ustawa nie zawiera żadnych mechanizmów prawnych gwarantujących przeznaczenie wpływów z podatku na ten cel".

"W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, jeżeli celem ustawodawcy pozostaje rzeczywiste ograniczenie kosztów paliw ponoszonych przez obywateli, przedsiębiorców oraz sektor rolny, cel ten powinien znaleźć jednoznaczne odzwierciedlenie w treści ustawy" - podkreślono.

Z tego powodu KPRP proponuje wprowadzenie do ustawy poprawek. Pierwsza dotyczy tego, że system opodatkowania obejmie opodatkowanie na zasadach zgodnych z Konstytucją RP i zasadami prawa.