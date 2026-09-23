Kraj i Świat

Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Dodatkowe wpływy trafią do NFZ

Rząd przyjął projekt podwyższający w 2027 r. stawkę akcyzy na napoje alkoholowe, przy czym dodatkowe wpływy mają iść na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - poinformowała kancelaria premiera.

Pap

23 września 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Ceny alkoholu w górę?

fot: Krystian Krawczyk

Rząd przyjął projekt podwyższający w 2027 r. stawkę akcyzy na napoje alkoholowe, przy czym dodatkowe wpływy mają iść na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - poinformowała kancelaria premiera.

Przygotowany przez resort finansów projekt - zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ma na celu podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie.

"Nadwyżka wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych ponad poziom z 2026 r. trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2027 i 2028 roku zaprojektowano przekazanie na ten cel ściśle określonej w ustawie kwoty 1,4 mld zł" - przekazała KPRM.

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu; stawka na piwo wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato; stawka na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr; stawka na wyroby pośrednie wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr; stawka na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. wzrośnie z 97 zł do 122,71 zł za hektolitr.

KPRM oceniła też, że proponowana podwyżka ma również ograniczyć dostępność cenową alkoholu i związane z tym negatywne skutki zdrowotne czy społeczne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miałby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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