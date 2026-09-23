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Ile zarabia twój szef? Zarobki członków zarządu spółek giełdowych podwoiły się od 2008 r.

Średnie wynagrodzenie członka zarządu spółki giełdowej wyniosło ok. 1,36 mln zł w 2025 r. i było o 2,11 proc. niższe niż rok wcześniej ale jednocześnie dwukrotnie wyższe niż w 2008 r. - wynika z danych zebranych przez firmę Sedlak & Sedlak.

Pap

23 września 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Adobe Stock

Zarobki prezesów poszybowały

fot: Adobe Stock

Średnie wynagrodzenie członka zarządu spółki giełdowej wyniosło ok. 1,36 mln zł w 2025 r. i było o 2,11 proc. niższe niż rok wcześniej ale jednocześnie dwukrotnie wyższe niż w 2008 r. - wynika z danych zebranych przez firmę Sedlak & Sedlak.

"Na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat średnie wynagrodzenie członka zarządu spółki giełdowej wzrosło z ok. 661 tys. zł w 2008 roku do poziomu oscylującego wokół 1,35 mln zł w latach 2022-2025. Oznacza to nominalne podwojenie zarobków pomimo licznych zawirowań geopolitycznych, recesji i głębokich wahań indeksów" - napisano w komentarzu do raportu "Wynagrodzenia członków zarządów w 2025 roku".

Zestawienie opracowano z wykorzystaniem bazy danych Sedlak & Sedlak, zawierającej informacje o wynagrodzeniach członków zarządów spółek giełdowych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów

Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w 2025 roku wyniosła 3,56 mln zł. W latach 2021-2025 wynagrodzenia te wzrosły o 52,8 proc. Natomiast w porównaniu z 2024 r., kiedy mediana wynagrodzeń wynosiła 4,41 mln zł, nastąpił spadek - wynika też z raportu Sedlak & Sedlak.

Firma porównała zarobki prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ich odpowiednikami z największych europejskich giełd. Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów firm wchodzących w jego skład STOXX Europe 600 - jednego z najważniejszych giełdowych indeksów w Europie - w 2025 roku wyniosła blisko 15 mln zł.

"W Niemczech i Francji wartość ta dla głównego indeksu krajowego przekroczyła 20 mln zł. Warto zauważyć, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w latach 2021-2025 w Polsce była wyższa niż na większości analizowanych rynków europejskich. Spośród uwzględnionych indeksów większy wzrost odnotowano jedynie w Hiszpanii, gdzie wyniósł on 58,6 proc." - podano także.

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