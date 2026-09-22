Transformacja od A do Z

Bytom pokazuje indyjskiej delegacji, jak zmieniają się tereny pokopalniane

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla odwiedzili Bytom, aby zobaczyć, jak w praktyce przebiega transformacja regionu. W programie znalazły się m.in. tereny dawnej kopalni Centrum oraz Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Rozbarku – informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

22 września 2026, 15:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: H. Klimek/UM Bytom

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla odwiedzili Bytom

fot: H. Klimek/UM Bytom

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla odwiedzili Bytom, aby zobaczyć, jak w praktyce przebiega transformacja regionu. W programie znalazły się m.in. tereny dawnej kopalni Centrum oraz Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Rozbarku – informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Bytom jest jednym z miast Górnego Śląska, w których przemysłowa tożsamość zmienia się na oczach mieszkańców. Przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych i tworzenia nowych funkcji gospodarczych oraz społecznych poznali przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla. Zagraniczna delegacja przyjechała do miasta w ramach wizyty studyjnej poświęconej dywersyfikacji gospodarczej i transformacji regionalnej Górnego Śląska oraz Nadrenii Północnej-Westfalii.

Delegacja na terenie dawnej kopalni

Po wizycie w Katowicach, gdzie indyjscy goście zapoznali się m.in. z zagospodarowaniem terenów pogórniczych i rewitalizacją przestrzeni miejskiej, przyszedł czas na poznanie bytomskich przykładów w terenie.

– Po dekadach odchodzenia od węgla doświadczenia europejskich państw w transformacji terenów poprzemysłowych i nadawaniu im zupełnie nowych funkcji są znaczące. Cieszymy się, że możemy pokazać, jak te przemiany przebiegają w Bytomiu – powiedział Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Jednym z najważniejszych punktów wizyty było spotkanie na terenie dawnej kopalni Centrum przy ulicach Łużyckiej i Piłkarskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gminy Bytom oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

To właśnie w tym miejscu powstaje akcelerator biznesu i centrum innowacji KSSENON. Projekt ma przywrócić do życia zdegradowany teren po kopalni i stworzyć przestrzeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, startupów oraz firm działających w sektorze nowych technologii. Zaplanowano tam budowę kompleksu hal i zaplecza przeznaczonego dla działalności gospodarczej, edukacyjnej i innowacyjnej.

Kopalnia zamieniona w centrum sportu

Drugim ważnym punktem wizyty było Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Rozbarku. Obiekt powstał na terenach dawnej kopalni i jest przykładem nadania poprzemysłowej przestrzeni funkcji służącej mieszkańcom.

W centrum znajdują się m.in. ściany wspinaczkowe, boulderownie, siłownia oraz zaplecze przeznaczone do treningu. Obiekt działa na terenie dawnej kopalni Rozbark i jest przedstawiany jako jeden z najnowocześniejszych kompleksów wspinaczkowych w Europie oraz największy tego typu obiekt w Polsce.

Przykład Rozbarku pokazuje, że rewitalizacja terenów pokopalnianych nie musi ograniczać się wyłącznie do funkcji gospodarczych. Dawne obiekty przemysłowe mogą być wykorzystywane również na potrzeby sportu, rekreacji, edukacji i integracji lokalnej społeczności.

Kolejne doświadczenia w Nadrenii

Wizyta indyjskiej delegacji obejmuje także spotkania i wizyty w Zagłębiu Ruhry oraz Nadreńskim Okręgu Górniczym. Goście zobaczą tam miejsca, w których przemysłowy krajobraz został przekształcony w tereny rekreacyjne, przyrodnicze i turystyczne.

Przykłady Górnego Śląska i Nadrenii Północnej-Westfalii mają pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących dywersyfikacji gospodarki, rewitalizacji terenów pogórniczych oraz planowania rozwoju regionów odchodzących od tradycyjnych gałęzi przemysłu.

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