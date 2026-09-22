Jak zmieni się górniczy region? Rusza konkurs „Jutro dzieje się teraz”

Jak może wyglądać przyszłość śląskich podregionów górniczych i jak zachodzące w nich zmiany wpłyną na życie mieszkańców? Na te pytania mają odpowiedzieć uczestnicy konkursu „Jutro dzieje się teraz – zaprojektuj przyszłość regionu”. Konkurs organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu „Wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji poprzez promocję edukacji wyższej”.

Jak może wyglądać przyszłość śląskich podregionów górniczych i jak zachodzące w nich zmiany wpłyną na życie mieszkańców? Na te pytania mają odpowiedzieć uczestnicy konkursu „Jutro dzieje się teraz – zaprojektuj przyszłość regionu”. Konkurs organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu „Wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji poprzez promocję edukacji wyższej”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie reportażu audiowizualnego, w którym przedstawią swoją wizję zmian zachodzących w jednym z siedmiu podregionów górniczych województwa śląskiego. Organizatorzy pytają m.in. o to, jak transformacja może wpłynąć na edukację, pracę i przyszłość mieszkańców.

Konkurs skierowany jest do osób studiujących oraz dorosłych uczących się lub pracujących na terenie jednego z siedmiu podregionów górniczych: katowickiego, sosnowieckiego, tyskiego, bytomskiego, gliwickiego, rybnickiego lub bielskiego.

Reportaż można przygotować indywidualnie lub w grupie liczącej maksymalnie trzy osoby. Film nie może być dłuższy niż 5 minut.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 października 2026 roku. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane podczas jubileuszowej, 10. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie „Jutro dzieje się teraz – zaprojektuj przyszłość regionu” .