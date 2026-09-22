Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreśla, że transformacja polskiego górnictwa wymaga stałego dialogu z przedsiębiorcami, ekspertami, nadzorem górniczym i stroną społeczną. Podczas poniedziałkowego spotkania w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) rozmawiano m.in. o kwalifikacjach górniczych, projekcie „MasterPlan” oraz wsparciu dla osób odchodzących z branży.

Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreśla, że transformacja polskiego górnictwa wymaga stałego dialogu z przedsiębiorcami, ekspertami, nadzorem górniczym i stroną społeczną. Podczas poniedziałkowego spotkania w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) rozmawiano m.in. o kwalifikacjach górniczych, projekcie „MasterPlan” oraz wsparciu dla osób odchodzących z branży.

Spotkanie w Głównym Instytucie Górnictwa

W poniedziałek, 21 września 2026 r., wiceminister energii Marian Zmarzły spotkał się w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym z przedstawicielami przedsiębiorców górniczych, instytutów naukowo-badawczych oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Jednym z głównych tematów był aktualny stan prawny dotyczący kwalifikacji górniczych oraz propozycje zmian przepisów o prowadzeniu ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Uczestnicy dyskutowali także o realizacji projektu „MasterPlan”, czyli Programu dla docelowego systemu odwadniania kopalń podziemnych węgla kamiennego na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ważnym elementem spotkania była sytuacja pracowników – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich na wsparcie osób odchodzących z górnictwa.