Marian Zmarzły w GIG o kwalifikacjach górniczych, MasterPlanie i wsparciu dla odchodzących z branży
Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreśla, że transformacja polskiego górnictwa wymaga stałego dialogu z przedsiębiorcami, ekspertami, nadzorem górniczym i stroną społeczną. Podczas poniedziałkowego spotkania w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) rozmawiano m.in. o kwalifikacjach górniczych, projekcie „MasterPlan” oraz wsparciu dla osób odchodzących z branży.
fot: FB/Marian Zmarzły
Wiceminister energii Marian Zmarzły na spotkaniu w GIG
fot: FB/Marian Zmarzły
Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreśla, że transformacja polskiego górnictwa wymaga stałego dialogu z przedsiębiorcami, ekspertami, nadzorem górniczym i stroną społeczną. Podczas poniedziałkowego spotkania w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) rozmawiano m.in. o kwalifikacjach górniczych, projekcie „MasterPlan” oraz wsparciu dla osób odchodzących z branży.
Spotkanie w Głównym Instytucie Górnictwa
W poniedziałek, 21 września 2026 r., wiceminister energii Marian Zmarzły spotkał się w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym z przedstawicielami przedsiębiorców górniczych, instytutów naukowo-badawczych oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Jednym z głównych tematów był aktualny stan prawny dotyczący kwalifikacji górniczych oraz propozycje zmian przepisów o prowadzeniu ruchu podziemnych zakładów górniczych.
Uczestnicy dyskutowali także o realizacji projektu „MasterPlan”, czyli Programu dla docelowego systemu odwadniania kopalń podziemnych węgla kamiennego na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ważnym elementem spotkania była sytuacja pracowników – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich na wsparcie osób odchodzących z górnictwa.
Koordynacja transformacji górnictwa
- Transformacja górnictwa wymaga dialogu z przedsiębiorcami, ekspertami, nadzorem górniczym i stroną społeczną. Potrzebujemy rozwiązań, które z jednej strony odpowiadają na zmiany zachodzące w sektorze, a z drugiej zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i całym społecznościom związanym z górnictwem – podkreśla wiceminister Marian Zmarzły.
W ostatnich tygodniach wiceminister Zmarzły wielokrotnie wskazywał na potrzebę lepszej koordynacji działań kopalń, energetyki i importerów węgla. Jego koncepcja zakłada powołanie jednego ośrodka odpowiedzialności – pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa transformacji górnictwa węgla kamiennego i energetyki – który spinałby decyzje górnicze z potrzebami sektora energetycznego.
Zmarzły proponuje również wprowadzenie regularnych „testów bezpieczeństwa”, które wyznaczałyby kierunki działań na każdy rok i określały tempo wygaszania aktywów górniczych w zależności od rzeczywistego uruchamiania nowych mocy wytwórczych. Jak podkreśla, wygaszanie kopalń i elektrowni musi być prowadzone tak, aby nie naruszać bezpieczeństwa energetycznego kraju.