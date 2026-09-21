Magazynowanie wodoru w kopalniach. Naukowcy badają, czy to możliwe

Czy w nieczynnych kopalniach można magazynować wodór?

Jak informuje śląska uczelnia, międzynarodowy projekt HyFlexMine dotyczy opracowania systemu magazynowania wodoru w zamkniętych kopalniach podziemnych. Chodzi o montaż gotowych zestawów zbiorników wysokociśnieniowych, które zostaną umieszczone w odpowiednio przystosowanych wyrobiskach.

W ramach projektu przygotowana zostanie koncepcja magazynu. Zakłada on też adaptację infrastruktury pogórniczej.

- W ramach prac prowadzone będą m.in. analizy geomechaniczne i termomechaniczne, monitoring szczelności oraz działania związane z zapobieganiem wyciekom. Konsorcjum zajmie się także wentylacją awaryjną oraz oceną ekonomiczną i środowiskową proponowanego rozwiązania – informuje Politechnika Śląska.

W skład konsorcjum, które pracuje nad projektem wchodzą Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa – PIB, AGH, GFZ Helmholtz Centre for Geosciences z Niemiec, Gaznet Industrial OÜ z Estonii oraz włoski Uniwersytet w Brescii.

Politechnika Śląska jest inicjatorem i koordynatorem projektu. Uczelnia będzie odpowiadać za analizę optymalnych lokalizacji, prezentację wyników i przygotowanie planu wdrożenia.