Górnictwo

Program odejść w PGG nabiera tempa. Kolejne setki górników na urlopach i odprawach

Do końca sierpnia 2026 r. z instrumentów osłonowych przewidzianych dla pracowników górnictwa w Polskiej Grupie Górniczej skorzystało łącznie 3344 osoby – podała PGG.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 września 2026, 11:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zatrudnienie w PGG w 2026 r. ma się zmniejszyć o około 4,3 tys. osób

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Do końca sierpnia 2026 r. z instrumentów osłonowych przewidzianych dla pracowników górnictwa w Polskiej Grupie Górniczej skorzystało łącznie 3344 osoby – podała PGG.

Program odejść pracowniczych w Polskiej Grupie Górniczej realizowany jest w oparciu o znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz zapisy Umowy Społecznej dla górnictwa i obejmuje:

  • jednorazowe odprawy pieniężne – świadczenie skierowane m.in. do pracowników, którzy nie kwalifikują się na urlop górniczy; w 2026 r. jego wysokość może wynosić do 170 tys. zł (kwota wolna od podatku),
  • urlopy górnicze – długoterminowe urlopy osłonowe (do 5 lat), podczas których pracownik otrzymuje świadczenie w wysokości ok. 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia; przysługują osobom, którym do emerytury pozostało nie więcej niż 5 lat,
  • urlopy dla pracowników ZPMW – odrębny instrument dla zatrudnionych w zakładach mechanicznej przeróbki węgla, z maksymalnym okresem trwania do 4 lat.

Z programu mogą skorzystać pracownicy wykonujący pracę pod ziemią, na powierzchni zakładów górniczych, a także w administracji, działach kadrowych czy ochronie, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych, m.in. odpowiedniego stażu w spółce objętej systemem wsparcia.

Co pokazują najnowsze dane PGG?

W PGG do końca sierpnia 2026 r.:

  • 841 osób otrzymało jednorazowe odprawy pieniężne
  • 2329 pracowników przeszło na urlopy górnicze
  • 174 osoby skorzystały z urlopów dla pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla

- Realizacja programu wymaga ścisłej współpracy służb kadrowych, zakładów górniczych oraz komórek odpowiedzialnych za organizację pracy. Kluczowe jest takie planowanie odejść, aby zapewnić ich płynny przebieg, a jednocześnie zachować ciągłość funkcjonowania kopalń i pozostałych jednostek spółki – zaznaczają w PGG.

Według informacji przekazanej przez spółkę, w porównaniu z danymi z końca czerwca 2026 r. liczba osób korzystających z poszczególnych form wsparcia systematycznie rośnie:

  • o 135 wzrosła liczba pracowników, którzy skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych,
  • o 575 zwiększyła się liczba osób, które przeszły na urlopy górnicze,
  • od lipca 2026 roku rozpoczęto realizację urlopów dla pracowników ZPMW, z których do końca sierpnia skorzystały 174 osoby.

Cel: redukcja zatrudnienia o 4,3 tys. osób w 2026 r.

Zgodnie z założeniami PGG, w całym 2026 r. zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się łącznie o około 4,3 tys. osób. Z tej liczby:

  • ok. 3,6 tys. pracowników ma objąć pracowniczy program odejść (odprawy i urlopy),
  • pozostali mają przejść na emeryturę.

W PGG podkreślają, że realizacja programu odejść jest elementem prowadzonego w spółce procesu dostosowywania poziomu zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb organizacyjnych poszczególnych zakładów i zapewnieniu ciągłości ich funkcjonowania.

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