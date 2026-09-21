Kto na czele JSW Koks? Jest konkurs na stanowisko prezesa

Jak informuje JSW Koks w opublikowanym na swojej stronie internetowej ogłoszeniu, kandydat lub kandydatka musi łącznie spełnić kilka warunków.

posiadać wykształcenie wyższe i 5-letni okres zatrudnienia,

3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,

nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

nie była karana za przestępstwa umyślne i wobec której nie toczy się postępowanie karno, karnoskarbowe lub dyscyplinarne.

Preferowane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej lub kierowniczym wyższego szczebla w spółkach kapitałowych.

O stanowisko nie mogą ubiegać się członkowie partii politycznych lub osoby przez nie zatrudnione oraz przedstawiciele związków zawodowych. Na zgłoszenia kandydatów JSW Koks czeka do 28 września, do godz. 12.

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu JSW Koks jest Jacek Albrecht, który objął tę funkcję w grudniu 2025 roku po rezygnacji poprzedniego prezesa Jerzego Wolińskiego.



