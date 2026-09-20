Maleje wydobycie węgla z zastosowaniem podsadzki

Od szeregu lat kopalnie węgla kamiennego prowadzą doszczelnianie zrobów zawałowych mieszaninami wodno-pyłowymi. Jest ono realizowane głównie w ramach profilaktyki przeciwpożarowe.

Z opracowanego w 2025 r. raportu, dotyczącego zakresu eksploatacji górniczej w 2024 r., wynika, że wydobycie węgla kamiennego z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej wyniosło jedynie 0,28 mln ton, co stanowi 0,7 proc. wydobycia ogólnego.

Od szeregu lat kopalnie węgla kamiennego prowadzą doszczelnianie zrobów zawałowych mieszaninami wodno-pyłowymi. Jest ono realizowane głównie w ramach profilaktyki przeciwpożarowe.

Od szeregu lat w Wyższym Urzędzie Górniczym prowadzony jest monitoring zakresu działalności górniczej w granicach filarów ochronnych i terenów chronionych, z uwagi na ich szczególny charakter. Corocznie opracowywane są raporty ujmujące kierunki zmian w zakresie wydobycia węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu.

Kierunki wydobycia

W zależności od rodzaju eksploatowanej kopaliny wydobycie z filarów ochronnych w 2024 r. wynosiło dla węgla kamiennego 5,05 mln ton, z czego z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej 0,06 mln ton;

Z kolei dla rud miedzi 1,67 mln ton, z czego z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej 0,77 mln ton.

Z opracowanego w 2025 r. raportu, dotyczącego zakresu eksploatacji górniczej w 2024 r., wynika, że wydobycie węgla kamiennego z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej wyniosło jedynie 0,28 mln ton, co stanowi 0,7 proc. wydobycia ogólnego. Od szeregu lat kopalnie węgla kamiennego prowadzą doszczelnianie zrobów zawałowych mieszaninami wodno-pyłowymi. Jest ono realizowane głównie w ramach profilaktyki przeciwpożarowej i jedynie w niewielkim stopniu może przyczyniać się do ograniczania wyżej wymienionych wpływów. Jak pokazuje praktyka, pustki w gruzowisku zawałowym wypełniane są w zakresie od 10 proc. do 50 proc.. Tego rodzaju zabiegi być może miałyby większe znaczenie przy znaczniejszych ilościach mieszanin wprowadzonych do zrobów.

Ilość odpadów ulokowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych w 2024 r. wyniosła około 0,52 mln ton, praktycznie tyle samo co w roku 2023 r.

W górnictwie rud miedzi największy udział w wydobyciu z filarów, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, miało wydobycie z filarów ustanowionych dla miast i osiedli, osiągając wielkość 1,15mln ton (w 2023 r. – 1,06 mln ton). W dalszej kolejności z filarów dla szybów i innych obiektów przemysłowych 0,46 mln ton (w 2023 r. – 0,22 mln ton) oraz dla stawów osadowych 0,07 mln ton (w 2023 r.– 0,01 mln ton). W tym zakresie niezmiennie przoduje O/ZG Lubin, gdzie eksploatacja prowadzona jest w granicach filarów ochronnych ustanowionych dla miasta Lubina oraz stawu osadowego Gilów.

Dla porównania z danych zawartych w opracowanym w 2018 r. raporcie dotyczącym zakresu eksploatacji górniczej w 2017 r. wynika, iż wydobycie węgla kamiennego z zastosowaniem podsadzki w 2017 r. wynosiło 0,6 mln t, co stanowiło jedynie 1 proc. całkowitego wydobycia. W zależności od rodzaju eksploatowanej kopaliny wydobycie z filarów ochronnych wynosiło: dla węgla kamiennego: 9,61 mln ton z czego z zastosowaniem podsadzki 0,56 mln ton a dla rud miedzi: 4,0 mln ton z czego z zastosowaniem podsadzki 1,55 mln ton. Dla rud cynku i ołowiu z kolei - 0,14 mln ton. Jest to całość z zastosowaniem podsadzki.

Podsadzka hydrauliczna w górnictwie węgla kamiennego to metoda wypełniania pustych przestrzeni po wydobyciu węgla mieszaniną piasku i wody transportowaną rurociągami. Woda po doprowadzeniu do wyrobiska odpływa, a piasek osadza się i tworzy zwartą masę, która podpiera strop kopalni.